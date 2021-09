Sin acuerdo en la reunión del Gobierno y los agentes sociales para pactar la subida del salario mínimo

Y es que si bien no está previsto que se celebren más reuniones, el Gobierno mantendrá contactos informales con los agentes sociales para tratar de alcanzar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo. Por ello, desde el departamento que dirige Yolanda Díaz consideran que aún hay tiempo para que el alza pueda ser aprobado por el Consejo de Ministros esta semana. En caso de no lograr una subida pactada con los sindicatos y la patronal, el Ejecutivo tendrá que fijar la cuantía.

Tras el encuentro, el vicesecretario General de Política Sindical de UGT, Mariano Hoya, ha explicado que “la reunión ha terminado casi como ha empezado, con las posiciones mantenidas por cada parte y pocos avances”. El Gobierno insiste en un incremento de entre 12 y 19 euros, los sindicatos reclaman un aumento de 25 euros, y la patronal rechaza que se eleve.

“El Gobierno no ha concretado ninguna propuesta final y tendrá que legislar. Nos gustaría que esta mesa saliera con acuerdo, como se ha producido en anteriores materias, pero de momento no es posible. Hay distanciamiento en las posiciones y veremos a ver si a lo largo de esta semana se puede concretar en qué términos subirá este año”, ha indicado Hoya.

Si bien se ha confirmado que el salario mínimo subirá en 2021, todavía no se sabe cuánto se incrementará, ya que el Ejecutivo no parece dispuesto a desviarse de su horquilla, que para los sindicatos es insufiente. UGT y CCOO defienden un incremento de 25 euros, para aumentarlo progresivamente hasta llegar al 60% del salario medio en 2023, sin embargo, no descartan acercar posturas con el Ministerio de Trabajo.

“Estamos abiertos a que se nos vuelva a llamar para llegar a un acuerdo final. Nuestra posición es clara y, además de las cuantías de aquí a 2023, le hemos pedido al Ejecutivo que la subida sea también con efectos retroactivos al 1 de septiembre“, ha afirmado Hoya.