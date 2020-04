SINDICATO SGTEX: Nueve de cada diez encuestados considera que la administración no ha protegido adecuadamente a sus empleados públicos

El Sindicato de Empleados Públicos SGTEX ha preguntado, a través de una encuesta en su portal web y su perfil oficial en redes sociales, si se considera que la administración ha protegido adecuadamente a sus empleados públicos durante la crisis del Coronavirus COVID19.

Sobre un universo de más de 10.000 personas, que visitan y siguen a diario estas herramientas digitales, mayoritariamente empleados públicos extremeños, pero también ciudadanos en general y de otras comunidades autónomas, el resultado ha sido de que sólo 7 de cada 100 encuestados opinaban que los empleados públicos sí han estado bien protegidos, frente a más de un 93% opinaban que no lo han estado.

La encuesta ha permanecido activa desde el día 18 de abril hasta ayer, día 23 de este mismo mes, cuando se cerró al haberse superado los 1.000 votos

Los datos son validados automáticamente por la aplicación de encuestas de la red social Facebook y a la pregunta sólo se podía responder una vez por persona, únicamente con un sí o un no.

Los resultados son objetivos, destacando la carácterística de que no han recibido ningún tratamiento estadístico posterior (la denominada cocina) y revelan que la mayoría de los encuestados, ciudadanos en general y empleados públicos en particular, no están satisfechos con las medidas de protección que la administración ha proporcionado a sus trabajadores durante la gestión de la crisis.

Hay que recordar que SGTEX solicitó a la Junta de Extremadura, desde el inicio de la pandemia, que se dotara de material de protección a los colectivos de los centros críticos así como que se les efectuasen de forma prioritaria test rápidos, tanto a ellos como a los residentes y familiares de estos en los centros de mayores de la región.

Durante todo este tiempo hasta el día de hoy, el Sindicato ha venido realizando un seguimiento del desigual reparto de prendas de protección y material profiláctico que se ha ido distribuyendo con cuentagotas en los centros sanitarios y sociosanitarios, trasladando por escrito a la Administración Regional las demandas , carencias y necesidades de los trabajadores de estos establecimientos públicos.