Somos Cáceres reprocha a Luis Salaya su falta de coherencia al prometer nuevos polígonos industriales pasando por alto el lamentable estado de los existentes en Cáceres

Somos Cáceres crítica el precario estado de los polígonos industriales de la ciudad que han

sufrido el abandono de los sucesivos gobiernos municipales.

Así lo ha señalado Raquel Iglesias, candidata a la alcaldía por Somos Cáceres, tras recorrer los

polígonos industriales de la ciudad con otros miembros de la formación política.

“Hoy, día del trabajo, queremos poner en valor los polígonos industriales cacereños como

elementos generadores de empleo. Sin embargo, la imagen que ofrecen de la ciudad y del

tejido empresarial cacereño es poco más que miserable, y resulta paradójico que el actual

alcalde, Luis Salaya, pretenda hacernos creer que le importa el sector industrial de Cáceres,

llegando a prometer nuevos polígonos, cuando mantiene los ya existentes en el mas absoluto

abandono”.

“Nos entristece y nos duele ver que nadie a nivel institucional se encarga de comprobar

cómo están las instalaciones, ni mucho menos saber lo que necesitan. El estado del acerado

es lamentable, la maleza se come cualquier espacio, las calles llenas de baches, contenedores

de basura y reciclaje bajo mínimos, alumbrado deficiente, accesos peligrosos etc…” apostilla

Silvia Rodríguez, número dos al Ayuntamiento de Cáceres.

Resulta más que evidente que gobierno municipal no invierte, ni se preocupa de los polígonos

industriales y actualmente no son cómodos para quienes trabajan allí, ni atractivos para

quienes pudieran plantearse instalar su empresa en ellos. Además, es prioritario agilizar las

licencias y facilitar los trámites a aquellos que elijan los polígonos de Cáceres para desarrollar

su actividad, porque si no ,se seguirán perdiendo oportunidades de futuro en la ciudad.