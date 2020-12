Taylor Swift anuncia  su noveno disco

“Me alegra contaros que mi noveno álbum de estudio saldrá esta medianoche. Se llama ‘Evermore’. Para decirlo claramente, no podíamos dejar de escribir canciones. De manera más poética, es como si estuviéramos parados en el borde de los bosques folclóricos y tuviéramos que elegir entre: dar la vuelta y regresar o adentrarnos más en el bosque de esta música. Elegimos adentrarnos más profundamente”, ha explicado la ganadora de 10 Premios Grammy en su cuenta de Instagram.

Su nuevo disco llega el día en que Swift cumplirá 31 años, y ha confesado que lleva pensando en este momento desde que cumplió 13, su número de la suerte. La cantante ha afirmado que el disco es un ‘regalo’ en respuesta a las muestras de cariño recibidas en sus cumpleaños, que llega en la antesala de una atípica Navidad marcada por la pandemia del coronavirus. “Sé que esta temporada navideña será solitaria para la mayoría de nosotros y si alguno recurre a la música para lidiar con la ausencia de sus seres queridos como yo lo hago, esto es para ustedes”.

El disco contiene 15 canciones, pero la edición física de lujo incluirá dos pistas adicionales: “right where you left me” y “it’s time to go”. A partir de su lanzamiento, en la medianoche de este viernes, estará disponible en las plataformas digitales. El vídeo musical del tema ‘Willow’ también se podrá ver desde el momento del lanzamiento del disco.

Justo antes del estreno, la cantante organizará participará en un chat en YouTube para responder algunas preguntas de sus seguidores sobre su noveno trabajo.