Teniente, PP : La petición de indulto para el ex administrador de FEVAL, Juan Francisco Cerrato, resulta absolutamente descabellada e injustificada

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP) Cristina Teniente, ha afirmado que la petición de indulto para uno de los condenados por el caso FEVAL, concretamente del ex administrador, Juan Francisco Cerrato, resulta “absolutamente descabellada e injustificada”, y ha subrayado que la propia institución ferial, que fue malversada de forma continuada, se adhirió a dicha petición de indulto.

Teniente ha pedido explicaciones a la Junta de Extremadura por estas acciones, ya que supondría que Vara quiere que “queden libres de culpa y pena” los condenados por el caso FEVAL argumentando que la institución “está resarcida”. Para el GPP, es un “escándalo” y una “vergüenza para Extremadura” y también para la propia institución. “El tema vuelve, lamentablemente a la actualidad política, por obra y gracia del PSOE”, ha dicho la portavoz.

Cristina Teniente ha señalado que los socialistas usaron y abusaron de las Institución Ferial de Extremadura durante años mientras hubo un manto de silencio sobre la corrupción que se producía en FEVAL, y, de hecho, se llegó a decir desde el gobierno socialista de Vara que todo era un invento de la oposición pata atacar al PSOE y fue calificado por el propio presidente como “tonterías y changás”.

El Grupo Popular ha desvelado que el Consejo de Ministros celebrado el día 21 de enero de 2020 acordó no conceder el indulto solicitado por uno de los condenados, concretamente, Juan Francisco Cerrato. La sorpresa es mayúscula cuando el PP -que está personado en la causa- se entera de una cuestión que escandaliza, y es que la Institución Ferial FEVAL se adhirió a la petición del indulto realizada por la defensa del señor Cerrato. Esto se refleja en varios escritos fechados el 16 de julio de 2018, el 27 de noviembre de 2018 y el 9 de enero de 2019.

FEVAL, con un consejo rector dominado por el Partido Socialista, comunicó a la audiencia provincial su adhesión a la petición de indulto de un malversador. La entidad manifestó su interés para que le fuera concedido el indulto y se consideraba totalmente resarcida. “Estamos hablando de una institución pública malversada y expoliada”, ha dicho Teniente. Asimismo, ha explicado que FEVAL habla de razones de equidad social y de que significaría una doble condena para el penado.

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha asegurado que queda demostrado documentalmente que la Junta socialista no solo no ha aprendido la lección, sino que además vuelve a las andadas para proteger a los procesados y condenados de FEVAL por corrupción. No sólo no se ha pedido perdón a la sociedad extremeña, sino que “los condenados tienen doble defensa: sus abogados y la institución ferial FEVAL”.

Teniente ha anunciado acciones parlamentarias para pedir explicaciones al máximo responsable político del caso FEVAL, que es Fernández Vara, como fue determinado en una comisión de investigación en el seno de la Asamblea. Para el GPP, Vara es el responsable político también de la petición de indulto, “¿o es que no lo sabía?”, ha señalado Teniente. En ese caso, tendría que cesar a todo el cuadro directivo por permitir esta petición de indulto silenciada.

Además, el GPP ha reiterado que estamos ante una petición de “impunidad ante la corrupción” que lleva el sello socialista. En este sentido, Teniente ha recordado que allá por el año 2013 fue el propio Fernández Vara quien propuso “equiparar las penas de corrupción política a las de asesinato”, y pidió, al mismo tiempo, “prohibir los indultos por corrupción”. Parece que hay dos corrupciones “una buena y otra mala, y la del PSOE es buenísima”, ha apostillado la portavoz.

