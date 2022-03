Teniente, PP, subraya que Extremadura tiene la mayor tasa de pobreza y ese es el mayor obstáculo para la igualdad real  

Comparte en redes sociales













La portavoz del Grupo Parlamentario Popular (GPP), Cristina Teniente, ha subrayado que Extremadura es la región con “la mayor tasa de pobreza” del país, y una de las mayores de Europa, y ese es “el mayor obstáculo” para alcanzar la igualdad real. Asimismo, la portavoz ha incidido en que la libertad de la mujer está unida al empleo, y estamos en la región con la segunda mayor tasa de desempleo femenino; “esto significa que queda “mucho camino por andar”.

Cristina Teniente ha lanzado un mensaje de reconocimiento a todas las mujeres, especialmente a las extremeñas, por su lucha y por sus conquistas, y se ha referido a la importancia de trasladar un mensaje de unidad de todas las mujeres en las reivindicaciones de este 8 de marzo. En este sentido, la portavoz del GPP ha manifestado que la igualdad significa que vayamos de la mano, porque no es una cuestión ni de ideologías ni de partidos, “es cuestión de todas”.

En cuanto al próximo pleno de la Asamblea, Cristina Teniente ha anunciado que el presidente Monago preguntará a Fernández Vara por la situación de asfixia del campo extremeño y por las medidas que está adoptando la Junta para paliar la asfixia y responder al clamor de cientos de agricultores y ganaderos. Así, ha insistido en que el campo está lanzando un grito de auxilio que requiere “atención, medidas y compromiso”.

Además, la portavoz del Grupo Popular ha recalcado que el campo ha dicho “basta” y los ataques que se reciben de las Administraciones, que no haya compromisos, que no haya medidas o que no haya acción ni decisiones para tomar partido por lo nuestro, es una actitud que no puede permitirse. “El campo está sufriendo y Extremadura tiene que estar con él”, y por eso es que los grupos de la oposición en la Asamblea coinciden en pedir medidas para ayudar a los productores.

Unido a esto, el GPP preguntará por el sector vitivinícola en lo relativo a las ayudas de la Junta a la reconversión del viñedo. Y es que, como ha subrayado Teniente, estas ayudas están sumidas en un “atasco monumental” y no puede ser que la Administración esté causando más problemas a los sectores. “Es indignante” que por la pésima gestión de la Consejería estén sin pagar los avales del año 2018, 2019, 2020 y 2021, con actuaciones que están finalizadas y certificadas. “Queremos una explicación, queremos respuestas”, ha dicho.

Además, los ‘populares’ preguntarán por las ayudas a la Fundación Lumbini para subvencionar actividades dentro del marco del Proyecto Gran Buda. Son casi 300.000 euros para un proyecto privado, y es que a la falta de transparencia se une el estancamiento de este y de todos los proyectos que se anuncian, que generan expectativas e ilusiones y luego se coinvierten en “obstáculos y en frustración”. Teniente ha aseverado que la Junta no está para crear expectativas “si no hay realidades detrás”.

El GPP había solicitado también una comparecencia, aunque finalmente comparecerá la vicepresidenta de la Junta, para que se informe de las actuaciones que está desarrollando el gobierno de la Junta a raíz de la sentencia sobre Valdecañas. El PP ha apoyado al gobierno regional en esta cuestión y Teniente ha dejado claro que no se cejará en la defensa de todos los puestos de trabajo que se han generado, pero “queremos saber los pasos” y las vías que se están explorando para revertir la actual situación tras la sentencia.

PROPUESTAS DE IMPULSO SOBRE NATALIDAD E INFLACIÓN

Por otra parte, Teniente ha avanzado que el GPP impulsará en el pleno una propuesta para que la Junta presente un plan integral de natalidad. Y es que el PP plantea la necesidad de implantar un plan transversal con medidas en materia fiscal, educativa, laboral, de apoyo a las familias numerosas, y para que se aborde la caída en picado de los nacimientos en Extremadura. Este es uno de los problemas asociados también al reto demográfico: la natalidad necesita de un apoyo público, porque esto no es asunto que pueda recaer “solo en las mujeres”.

En el ámbito de la fiscalidad, el GPP defenderá una propuesta instando a la Junta a solicitar al Gobierno que proceda a deflactar la tarifa aplicable a la base liquidable general del IRPF. La portavoz ha insistido en que estamos en máximos históricos en materia de inflación, y a las subidas de muchos precios se unen los efectos de la invasión de Ucrania. Los expertos nos dicen que ya nos encaminamos a una inflación “de dos dígitos” y para ello “queremos que se adopten medidas correctoras en positivo”.