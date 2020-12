Comparte en redes sociales













Deleznable y despreciable es la tremenda irresponsabilidad de los militares retirados que se han permitido escribir lo que han escrito en su chat; intolerable e insoportable por lo que lo rechazamos sin reservas ni medias tintas, pero…qué me dicen de los que están todos los días tocando los COJONES con afirmaciones y comentarios igual de golpistas in y anticonstitucionales??? De esos no hablamos?? Eso no es reprochable? Que si la tercera república llegará más pronto que tarde; -veremos terminada la carrera política de Pablo Iglesias antes que después- Que los jueces están al servicio de la oligarquía y son fascistas; Que el Supremo se venga de los independentistas; y así un insufrible goteo día a día de personajes que pagados de un ego insufrible sientan cátedra con la seguridad del profesor contratado -con enchufe, que le pregunten a Errejón- que nunca fue capaz de sacar plaza de titular y ni se asomó más arriba.

Pues bien, esta patulea de politiquillos que no han hecho otra cosa en la vida que medrar en la universidad para obtener un doctorado -Plagio el Guapo ni eso- y luego colocarse en la nómina de los profesionales de la política, los políticos profesionales o vocacionales son otra cosa, se permiten todos los días ser tan deleznables y despreciables como los citados militares retirados e igualmente son intolerables e insoportables sus continuas provocaciones… y que pasa? Pues no pasa nada, aquí no pasa nada…hasta que pase, claro y les demos una patada en el culo votando en las elecciones y botándolos de sus privilegios.

Estos elementos, unos condenados -Echenique del alma mía lleva varias- otros desenmascarados como Iglesias o Errejón, se pasan por el forro sus sentencias o expedientes, investigaciones o imputaciones como si no pasase nada, al revés de cuando otros estaban en su lugar, y se permiten dictar moralinas y moralidades… Hasta dónde vamos a llegar???

Acabemos de una vez con la doble vara de medir… mientras Socialistas y Populares a la luna de Valencia.

Qué pena.