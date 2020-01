Torra da por rota la legislatura y habrá elecciones anticipacidas en Cataluña

El todavía president de la Generalitat catalana, Quim Torra, anunciaba este mediodía que daba por acabada la legislatura tras los hechos de este lunes, cuando dejaba de ser diputado autonómico tras acatar la Mesa del Parlament la inhabilitación impuesta por la Junta Electoral tras su delito de desobediencia.

Torra ha asegurado que anunciará la fecha de las elecciones anticipadas una vez que apruebe los Presupuestos autonómicos catalanes, posiblemente este mismo miércoles en el Parlamento. No obstante, asegura que mantiene su cita con el presidente del Gobierno central: “Me reuniré con el presidente Sánchez la semana que viene”, programada por Moncloa para el 6 de febrero.

“Tras aprobar los Presupuestos, anunciaré la fecha de las elecciones”, dijo en su comparecencia en el Palacio de la Generalitat”, no sin tras varios reproches a sus socios de Esquerra Republicana (ERC) por haber acatado la inhabilitación. “El lunes se abrió la puerta a una inhabilitación exprés e irregular”, denunció, pidiendo que ahora su partido, JxCat, y ERC, vuelvan a la senda de la unidad: “Tenemos que recuperar un rumbo de unidad y metas conjuntas y ese rumbo hoy se ha dado al traste”.

“Todos sabemos cómo he luchado por una unidad estratégica y la unidad de este gobierno”, explicó, pero considera que “la legislatura ya no tiene recorrido político si no es con esa unidad”.

De paso, denunció que según su punto de vista “nos encontramos ante otro intento de golpe de Estado y se quiere descabezar al gobierno”, pero que ahora “la prioridad serán los Presupuestos de 2020 y ésta será mi y nuestra responsabilidad”.

En este 2020 se dará la circunstancia de que Cataluña y País Vasco, así como Galicia, los 3 territorios con mayor sentimientos nacionalistas en todo el Estado, celebrarán elecciones el mismo año. Seguramente no coincidan las fechas, ya que Euskadi y Galicia esperará al otoño.

Habrá nuevas elecciones

Torra mueve así ficha después de que el lunes, el Parlament le retirara su credencial de diputado, acatando la decisión de la Junta Electoral Central (JEC), avalada por el Tribunal Supremo y que suponía un delito de desobediencia en caso de que los responsables de la cámara catalana no la hubieran cumplido. Torra afeó a Roger Torrent, presidente del Parlament, su postura y dio a entender que seguirá acudiendo a los Plenos ocupando su escaño, aunque tenga invalidado su voto desde el asiento.

Este encontronazo supuso el enésimo enfrentamiento entre socios de gobierno. ERC mantiene una posición intermedia en la nueva etapa política tras el procés soberanista de 2017. Por una parte no abandona la carrera independentista pero evita la vía unilateral y la desobediencia de las decisiones judiciales, mientras que JxCat apuesta por otro estilo más extremo, como ha ocurrido a la larga con Torra, por no retirar a tiempo los lazos amarillos en la campaña electoral de mayo de 2019, que le supuso ser condenado por desobediencia y la consecuente inhabilitación.

Ambos partidos miden fuerzas para la carrera electoral. Quien gane se lleva el premio de presidir la Generalitat, aunque sigan juntos en un bloque soberanista al frente del Govern, pese a las diferencias que mantienen. ERC sigue con su líder, Oriol Junqueras, en la cárcel, y no tiene muy claro si su pacto en Madrid con el PSOE para investir a Pedro Sánchez y abrir una fase de diálogo le favorecerá o le perjudicará en las urnas. En 2019 ganó a JxCat tanto en las elecciones municipales como en las generales de abril y noviembre.

DIARIO CRÍTICO