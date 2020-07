Trabajadores de Tenorio piden a Vergeles más autocrítica y ser escuchados

Una delegación del comité de huelga de Ambulancias Tenorio ha estado esta

mañana del 30 de julio en las puertas de la Asamblea de Extremadura

aprovechando que el Consejero de Sanidad comparecía para hablar del

estado del servicio del transporte sanitario que presta Ambulancias Tenorio.

“Nuestra intención era que el señor Vergeles nos escuchase de primera mano

antes de su intervención de hoy pero se ha limitado a darnos los buenos días y

nada más. Nos parece indignante que se atreva a hablar de como va el servicio sin

tan siquiera escuchar lo que tenemos que contarle.” – Juan Felix Soto, presidente del

comité de empresa para la provincia de Badajoz y miembro del comité de huelga.

“Hemos podido seguir su intervención a través de Internet y lo que hemos

oído por parte del Consejero es más de lo mismo. Ha hablado de pocas

reclamaciones, de concurso limpio y de que escuchan a los trabajadores pero nada

de eso refleja la realidad. El Consejero sigue describiendo un servicio de transporte

que solo él ve. Para los que estamos en primera linea nos parece surrealista su

descripción del servicio de ambulancias.” – Víctor Arnelas, portavoz del comité de

huelga por USO.

” Ya no solo hablamos de incumplimientos laborales, que son manifiestos y por

sentencias del TSJEx, también hablamos de incumplimientos del contrato. Por

ejemplo se exigió una media de edad a las ambulancias y poco a poco la empresa ha

ido sustituyendo ambulancias seminuevas por ambulancias a punto de caducar, en

penosas condiciones mecánicas.”, se indica en un comunicado de prensa.

Además, se denuncia que ayer la ambulancia de Soporte Vital Básico de Miajadas,

con 9 años de antigüedad, quedó averiada con una paciente en medio de la

carretera y con casi 40 grados en el interior del habitáculo. La mayoría de los

vehículos son incapaces de mantener menos de 35 grados en la cabina asistencial

siendo esto un peligro para la salud en una comunidad como la nuestra,

acostumbrada a topar los rankings nacionales de temperatura en verano.

“El problema es estructural, de fabricante, y no lo solucionan. Todo aquel que

haya viajado en una de estas ambulancias sabe de lo que hablamos.” – Jairo

Fernández, miembro del comité de huelga.

“Raro es el día que el comité de huelga no recibe alguna foto de otra

ambulancia en grúa. En cuanto a las bases son un desastre, en la nuestra nos invade

el moho además de que se está empezando a desprender el techo y no hacen nada.

Estamos desesperados.” – Jesus Miguel Pizarro, miembro del comité de huelga.

Insistimos en que la empresa no presta el servicio como debe, faltan

vehículos, mantenimiento, material y personal. Ambulancias Tenorio ahorra todo

lo que puede y más en detrimento de la calidad del servicio, la realidad es que el

servicio de transporte sanitario terrestre es casi un atraco al contribuyente ya que

incluso se ha “premiado” recientemente a la empresa con un incremento de más de

100 mil euros mensuales sin contraprestación alguna. El servicio se presta igual o

peor que antes del alza económica del contrato

.“La pandemia de la COVID-19 no ha hecho más que empeorar las cosas. Ha

puesto de manifiesto la incapacidad de esta empresa para enfrentarse a

contingencias. Ahora mismo Ambulancias Tenorio está colapsando y su petición

de rescisión del contrato lo demuestra. Ni siquiera nos ha llamado para buscar una

solución al conflicto. Hace semanas que no sabemos nada de la dirección de la

empresa. No sabemos como va a acabar esto pero no pinta nada bien.” – Víctor

Arnelas, portavoz del comité de huelga por USO.

En cuanto al resto de intervinientes en la Asamblea, valoramos positivamente

la intervención de los grupos de la oposición que sí parecen estar más enterados

de como se presta realmente el servicio.

” Especialmente coincidimos con Joaquín Macías, diputado por Unidas por

Extremadura, cuando ha afirmado que efectivamente la única conclusión que puede

sacarse es que “el contrato es legal sí, pero el problema es que no funciona” y que

todo es producto de “recortes en sanidad y contratos que han ido a la baja”.

También coincidimos con el diputado de UpE en que “no se trata de hacer sangre de

esto sino de buscar una solución que sea coherente”.

Por otro lado, el diputado por Ciudadanos José María Casares, iniciaba su

exposición poniendo de manifiesto la “falta de autocrítica” por parte del Consejero

de Sanidad, algo que también echamos en falta. Con el diputado Casares también

coincidimos en que “se necesita un gran consenso entre todas las partes” para

asegurar un futuro sin conflictividad en el sector.

Finalmente, en cuanto a la intervención de la diputada Elena Nevado del

Partido Popular, nos quedamos especialmente con una frase: “les han tomado el

pelo [por Ambulancias Tenorio] y tomándole el pelo a ustedes se lo toman a los

extremeños”.