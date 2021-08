Tráfico denuncia un vehículo de los Agentes del Medio Natural por llevar dispositivo luminoso V1 sin ser validado por la ITV

Comparte en redes sociales













Parece ser que se ha observado que los 35 nuevos vehículos adquiridos con rotativos V1 (señalización de policía y emergencias) no estaban cumpliendo con la normativa prescrita por la Inspección Técnica de Vehículos de Extremadura para su circulación, y que, en el mejor de los casos, ” podíamos ser denunciados por Trafico; y en el peor, al no darles una pronta solución, lamentar algún tipo de accidente (incluso con el resultado de víctimas) por no poder utilizar dichos mecanismos en plena campaña de incendios forestales o estar utilizándolos sin estar autorizados pudiendo no encontrarse correctamente instalados.”, tal y como se indica en un comunicado del colectivo APAMNEX.

La respuesta de la Secretaría de dicha asociación, a través del Director General de Política Forestal, ” fue que los vehículos no habían tenido ningún problema a la hora de pasar la Inspección Técnica de Vehículos, sin aportarnos pruebas al respecto, cuando nosotros sí lo hacíamos en contra de lo que afirmaba el Director en su escrito, según información transmitida a la asociación por parte de técnicos de la propia ITV.”

Asimismo, un Agente del Medio Natural ha sido denunciado por la Guardia Civil de Tráfico por no haber pasado su vehículo la ITV en lo que respecta a la reforma en la colocación de los rotativos óptico-acústicos V1.

Por ello, ” ya estamos tristemente acostumbrados a esta dejadez por parte de nuestra Consejería, tanto en seguridad como en equipamiento para con sus funcionarios públicos encargados de proteger el medio ambiente extremeño, a pesar de que emitimos reiteradas denuncias al respecto para que las diversas situaciones planteadas en ellas, se solucionen de una vez por todas.”

Por último, APAMNEX ruega a la Administración de la que depende, que, ” en lugar de estar siempre a la defensiva, y contradiciendo sin razón alguna nuestros escritos, procuren invertir ese esfuerzo en solucionar todos los problemas, ya enquistados en el tiempo, con respecto a la seguridad de los Agentes del Medio Natural, y sobre la provisión del equipamiento preceptivo que debemos llevar como dotación, de forma que podamos cumplir con nuestra obligación de ser custodios del rico Patrimonio Natural de Extremadura, con las suficientes garantías y operatividad.”