Tráfico recuerda que mantener el coche a punto te puede salvar la vida

La DGT llevará a cabo esta semana una campaña de vigilancia y

control del correcto mantenimiento del vehículo en la que se

comprobarán neumáticos, alumbrado, ITV…

 La antigüedad del vehículo duplica el riesgo de fallecer o resultar

herido grave en caso de accidente por lo que el mantenimiento

adecuado de los elementos de seguridad es un aliado para

combatir la siniestralidad.

 La DGT ha publicado una Instrucción para gestionar la

destrucción y descontaminación de los más de 20.000 vehículos

que se presumen actualmente abandonados por sus titulares en

recintos privados y aparcamientos públicos.

La Dirección General de Tráfico pone en marcha

esta semana una campaña dedicada a la vigilancia de las condiciones de

seguridad de los vehículos que circulan por las carreteras.

Tal y como refleja la Estrategia Española de Seguridad Vial 2030, que

identifica como un área estratégica los vehículos seguros y conectados, está

demostrado que la antigüedad del vehículo supone un factor de riesgo en un

accidente de tráfico: el riesgo de fallecer o resultar herido grave duplica, en

caso de accidente, para los ocupantes que viajan en vehículos de 10 a 15

años de antigüedad, respecto a los ocupantes de vehículos de antigüedad

inferior a 5 años.

En las vías interurbanas en el año 2021, en el caso de turismos y

furgonetas, la antigüedad media de los vehículos implicados en accidentes

mortales fue de 13 años para los turismos y de 10,8 para las furgonetas,

mientras que, si tenemos en cuenta aquellos vehículos en los que se

desplazaban las víctimas mortales, la antigüedad media sube a los 15,4 y

12,6, respectivamente.

Por este motivo, la Dirección General de Tráfico incluye en su calendario

anual de campañas la vigilancia del mantenimiento adecuado de todos los

elementos de seguridad del vehículo como actividad imprescindible para

combatir la siniestralidad.

La campaña, que se desarrollará desde hoy lunes hasta el domingo 16 de

octubre, se centrará en revisar el adecuado mantenimiento y puesta a punto

de neumáticos, frenos, luces y señalización y vigencia de ITV, entre otros

elementos.

VEHÍCULOS ABANDONADOS

Cada año, aproximadamente 50.000 vehículos son abandonados por sus

titulares en las vías públicas y aproximadamente 6.000 en talleres,

depósitos y aparcamientos públicos.

Con la nueva interpretación del artículo 106 de la Ley de Tráfico, Circulación

de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, la DGT establece un procedimiento

administrativo ágil para que los vehículos abandonados en recintos privados

puedan llevarse a un centro autorizado de tratamiento de vehículos para su

desguace y descontaminación.

Se estima que en la actualidad puede haber 20.000 vehículos abandonados

en recintos tales como aparcamientos de centros comerciales,

urbanizaciones privadas, garajes privados, comunidades de propietarios

aparcamientos de hoteles, etc. A partir de ahora los perjudicados ya no

tendrán que acudir a la vía civil y podrán acogerse a este procedimiento

administrativo más ágil.

Por ello, con el objetivo de dar respuesta a la demanda de empresas,

ciudadanos y diversas Administraciones públicas que se encuentran con

vehículos en esta situación, la DGT ha publicado una Instrucción para

gestionar su destrucción y descontaminación. En ella se desarrolla el

artículo de 106 de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y

Seguridad Vial, recogiendo los supuestos previstos anteriormente en la LSV

y ampliándolos con otros nuevos, especialmente el del abandono en

recintos privados que no estaba contemplado, de manera que la

Administración competente pueda ordenar el traslado del vehículo a un

centro autorizado de tratamiento de vehículos para su posterior destrucción

y descontaminación.

Con anterioridad a la orden de traslado del vehículo, la Administración

deberá requerir al titular del mismo para advertirle que, si en el plazo de un

mes no lo retira de donde se encuentre estacionado, se procederá al

traslado a un centro autorizado de tratamiento de vehículos.

En el caso de que el vehículo objeto de tratamiento residual por abandono

se encuentre aún en condiciones para un uso ordinario, la Instrucción

establece la posibilidad de que la autoridad competente sustituya el

tratamiento residual por su adjudicación a los servicios de vigilancia del

tráfico, previa autorización del Jefe Provincial de Tráfico.

La Instrucción contempla igualmente tanto las acciones a desarrollar como

las obligaciones que se deben cumplir en caso de que el abandono del

vehículo se dé en aparcamientos públicos o recintos privados como, por

ejemplo, comunidades de propietarios, aparcamientos de supermercados,

centros comerciales, aeropuertos, talleres… y éste no se encuentre ni

averiado ni accidentado. Para evitar un mal uso de esta figura, la Instrucción

prevé un refuerzo en cuanto a la exigencia de documentación que deberá

aportar el solicitante en caso de recintos privados (certificado del

administrador, acta notarial, fotografías…).