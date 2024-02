Transportistas se unen a agricultores en el paro indefinido en protesta contra el Gobierno

La Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, que representa a miles de transportistas autónomos y pequeñas y medianas empresas, ha confirmado su decisión de iniciar un paro indefinido de actividades en solidaridad con el sector primario.

La decisión se ratificó durante una concentración que tuvo lugar en los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid. La protesta comenzó con unas 200 personas, pero a medida que avanzaba el día, se unieron más agricultores y transportistas vestidos con chalecos amarillos.

Manuel Hernández, presidente de la plataforma, acusó al Gobierno de llevarles al conflicto por no estar dispuesto a escuchar sus demandas. Recordó que en marzo de 2022, la plataforma organizó una huelga de 20 días que puso en jaque la cadena de distribución.

La decisión de iniciar el paro se tomó sin el respaldo del Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTC), el órgano oficial de diálogo con el Gobierno, en el que la plataforma no está representada.

Lola Guzmán, portavoz de la plataforma 6F y también convocante de la reunión, aseguró que la protesta no es un acto político. “Aquí no nos convoca ningún partido político, no queremos ningún sindicato ni agrario ni político ni nada. Esto es el pueblo contra los gobernantes, contra los políticos”, afirmó.

Los participantes en la concentración, que portaban banderas de varias comunidades, expresaron su indignación por la situación que atraviesa el campo. Con este paro indefinido, buscan llamar la atención sobre sus demandas y presionar al Gobierno para que tome medidas.