UGT denuncia subjetividad en los criterios de valoración del profesorado de la Universidad extremeña

Junto a CCOO han presentado un recurso contencioso administrativo contra la

convocatoria de complementos retributivos adicionales de la UEx.

UGT y CCOO han denunciado hoy durante una rueda de prensa la

“subjetividad” en los criterios de valoración del PDI (Personal Docente e Investigador) de

la Universidad de Extremadura. Esta valoración se efectúa a través del programa

Docentia de la institución extremeña y tiene en cuenta criterios que, a juicio de los

sindicatos, infringen la legislación vigente en esta materia y discriminan a este colectivo.

Según ha explicado Joaquín Garrido, coordinador de UGT para el PDI en la Universidad

de Extremadura, desde los 2 sindicatos se viene instando a la Universidad a reformar la

convocatoria de complementos retributivos adicionales, puesto que es una norma que ha

incrementado el peso de los criterios que no dependen del mérito individual del profesor.

Además, la convocatoria otorga una importante puntuación a la encuesta de opinión

elaborada por los alumnos. Tanto Garrido como Pablo Fernández de CCOO, han

subrayado la actitud “poco negociadora” de la UEx y la discriminación a la que se somete

al profesorado a la hora de valorar su trabajo. “La encuesta sobre el grado de

satisfacción docente del estudiante, no solo supone casi el 25% de la puntuación total del

baremo en esta parte del programa, sino que una vez obtenida esta puntuación, se

vuelve a aplicar como requisito, siendo su peso decisivo sobre todo lo demás para definir

el nivel final de evaluación”, ha señalado hoy el representante de UGT.

Los 2 sindicatos han presentado un recurso contencioso administrativo contra

esta convocatoria el pasado 17 de noviembre por no tener en cuenta los méritos

individuales del profesorado de manera objetiva, “de los 115 puntos que tiene el

programa Docentia de la UEx, 73 no dependen del profesor ni de sus méritos

individuales”, buena parte de ellos se obtienen por haber ejercido como puesto de

libre designación y otra gran parte de esa valoración la otorgan los resultados

conseguidos a través de las encuestas de los alumnos. “Esto no es un hotel donde

tienen que hacer todo lo posible por agradarte”. Los profesores de la Universidad

de Extremadura son empleados públicos y merecen otro tratamiento, ya que esta

valoración influye directamente en su capacidad de promoción y en sus

retribuciones ha dicho Joaquín Garrido, que denuncia que esta situación no se

produce en ninguna otra universidad nacional.