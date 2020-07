Un problema cotidiano. La vida me cuesta, no tengo ilusión por nada, no sé lo que quiero, si me enfado reacciono con mucha irritabilidad…

Esos sentimientos penosos pueden estar justificados por situaciones problemáticas a las que puedes estar enfrentándote, se puede tratar de alguna pérdida más o menos significativa. Quizás es una reacción a destiempo de malestares pasados, olvidados o no, que se presentaron espontáneamente, sin razón aparente.

Cualquier malestar psíquico implica un sentimiento doloroso que puede resolverse, pero si tu reacción emocional es muy desproporcionada, es probable que te cueste visualizarlo. Tu negativismo o pesimismo enturbia tu capacidad de generar una actitud favorable y pensar analíticamente para ver el origen de tu sufrimiento y actuar sobre él.

Nuestro desaliento o malhumor puede tener consecuencias en la relación con las personas que nos rodean. Si este malestar apareció y lleva un recorrido indeseable, conviene descartar que está cursando una depresión . A veces cuesta pensar que esto es posible porque no identificamos motivos que la justifiquen.

La depresión también puede aparecer sin motivos aparentes. Es en el curso de una terapia donde, con un trabajo por la palabra, descubriremos lo que, probablemente por permanecer a nivel inconsciente, nos resultaba difícil de identificar…

De este modo, con una participación activa, estaremos elaborando el modo de eliminar nuestro malestar. Si te encuentras mal, no esperes, consulta a un psicólogo clínico.