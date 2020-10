¿Una información banalizada?

Comparte en redes sociales













Se sabe si un país u una región están subsidiados solo con escuchar o leer a sus medios.

No hay apenas sitio para informaciones que no tengan que ver con el poder de la

administración, ya sea de forma directa o por atajos. Si, como creo, y me dijo hace

muchos años un experimentado periodista, muchas de las noticias son “flor de un día”, a

qué ton involucrarse tanto en las posturas de quienes mandan, o de quienes no, ¿a que

ton seguir siempre solo lo “políticamente correcto”, o su antítesis?, ¿qué sentido tiene la

escasez de buenas crónicas, ajenas a los avatares políticos y sus actores?. La respuesta

es bastante obvia y no voy a escribirla. Es cierto que no siempre es así, en todos los

casos, sobre todo cuando se tiene mayor número de lectores, pero la tendencia está muy

marcada.

Mira que me gusta a mi lo transparente, pero lo de las redes sociales lleva camino de

banalizarlo, sin remedio. Es como un sarampión con muchos sarpullidos en un cuerpo sin

vacunar. Lo peligroso de los inventos no son ellos en sí mismos, sino su mal uso por

nosotros los humanos. Bajo el planteamiento de que todos somos iguales y cada uno,

extraordinariamente valioso, resulta que cualquier persona, temerariamente

emponderada, tiende a pensar que sabe tanto como el primer responsable de un país, su

mayor científico, o su mejor sociólogo, y se permite, con mayor o menor fortuna,

combatirlos dialécticamente en las redes. Repitiendo, la mayoría de las veces, consignas

y etiquetas elaboradas por otros. Como sucede con algunas empresas de venta de ropa

española, que la mano de obra está en Paquistán, Marruecos, Vietnam o China. La

deslocalización, ya saben.

La sociedad de hoy podrá recibir múltiples adjetivos pero sobre todos ellos se sobrepone

el de mediática. Se crean noticias por doquier, unas de relevancia y otras no,

informaciones importantes y muchos chascarrillos. Hay un objetivo ojo de pez, cuyo

ángulo de visión es extremadamente grande, de 180° o más, abierto y proyectado

continuamente sobre algunas profesiones, algunos excesos y algunos personajes, que los

vuelven protagonistas absolutos de la opinión publicada. Demasiada atención para lo que

hacen y logran. Demasiada. Y no me refiero solo a la clase política, también a muchos

participantes en programas televisivos, por ejemplo.

A mi me parece que existe también una distorsión excesiva en algunos mensajes, lo que

produce una imagen de falsa simplicidad de los mismos, demasiado plegados a una

determinada propaganda. Y me viene a la mente, por poner un ejemplo, esas crónicas

sobre las firmas de acuerdos entre unas partes que, por principio, deben ser

contrapuestas. Y entonces ¿no habría que detenerse más en las condiciones que hicieron

posible ese pacto? Pues ¿qué sentido tienen unas organizaciones creadas para defensa

de los trabajadores si siempre están de acuerdo con la patronal, llámese Administración u

otro nombre propio?. Aunque, claro, puede que estos últimos posean siempre la Verdad.