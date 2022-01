Unidas Por Extremadura culpa a Vergeles del caos vivido estas Navidades en la Sanidad Pública extremeña

Comparte en redes sociales













La portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, ha denunciado la “absoluta e incomprensible falta de previsión por parte de la consejería de Sanidad”

Unidas Por Extremadura ha pedido este martes la comparecencia del consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, al considerar que “ha abandonado a los profesionales sanitarios en un momento crítico de la pandemia y que no le debería haber pillado por sorpresa”. Además, la confluencia ha querido señalar que esta situación de tensión y falta de previsión ha derivado incluso en agresiones a profesionales sanitarios que la formación ha condenado.

Irene de Miguel, portavoz de la formación, ha reprochado al consejero cometer los mismos errores que el año pasado, “cuando fuimos la única comunidad junto a Madrid que no cerró sus fronteras en el puente de diciembre y derivó en la peor cifra de muertos y contagios de todo el país ”.

De Miguel ha seguido con sus críticas al considerar que “la situación vivida en los centros de salud estas navidades ha sido lamentable, desastrosa y peligrosa. No se ha atendido a la gente por teléfono, ha habido una locura absoluta para hacerse pruebas de PCR o antígenos y mientras el señor Vara solo decía que no había que hacer nada”. La diputada ha continuado diciendo que “decidir no hacer nada es asumir las consecuencias que está teniendo también en el sector económico, porque el alto nivel de contagios impide el normal desarrollo de muchas empresas que se están viendo afectadas, con dificultades en pedir bajas laborales y con falta de trabajadores por estar enfermo/a.”.

Posteriormente, la también Presidenta del Grupo Parlamentario ha lamentado que hayan tenido que abandonar una propuesta debido a las restricciones de asistencia al próximo Pleno y que iba en la linea de reforzar el servicio postal de Correos en las zonas rurales y en la mejora de las condiciones laborales de estos trabajadores.

La confluencia preguntará también por la situación en las aulas extremeñas ya que denuncian otra vez la “falta de previsión en la suplencia de las bajas del profesorado”.

Por último, en la ronda de preguntas, De Miguel ha advertido que si se pretende cambiar los protocolos sanitarios para pasar de considerar al Covid como una “enfermedad pandémica” a una “enfermedad endémica” lo primero que hay que hacer es reforzar la Sanidad y la atención primaria.