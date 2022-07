Comparte en redes sociales

¿Pasas más de una hora al día consumiendo contenido en redes sociales?. Si es así, es aconsejable pararse un momento a pensar en los impactos negativos que Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Whatsapp… etc, pueden tener sobre ti y tus seres queridos.

Recapacita… ¿Aún no te has levantado de la cama y ya estás revisando Facebook o Instagram? ¿Vibra el móvil y no tardas ni dos segundos en correr hacia él para revisar la notificación? ¿Estás viendo la serie que te gusta pero sigues revisando tu teléfono móvil? ¿Estás con tu familia y/o amigos y permaneces enganchado/a a la pantalla de tu teléfono? ¿Te despiertas de madrugada para beber agua o ir al baño y, aún así, agarras tu smartphone?

Sé sincero/a… ¿Puedes imaginar tu vida sin las redes sociales?, si la respuesta es no, probablemente hayas sido víctima del fuerte poder que las redes sociales tienen sobre nosotros y, lo más seguro, es que también hayas experimentado algunos de los efectos negativos que producen las redes sociales sobre las personas.

Desafortunadamente, estos efectos negativos son una realidad y, en este artículo, os voy a detallar, lo mejor que pueda, los efectos que las redes sociales pueden ejercer sobre nosotros.

Las Redes Sociales son perjudiciales si no ponemos límites

Después de llevar consumiendo contenido en Redes Sociales más de 12 años, y trabajando con ellas más de 5, he podido comprobar, y te sorprenderá saberlo, que los efectos negativos de las redes sociales son tanto físicos como mentales. Pueden cambiar tu percepción del mundo y de ti mismo. Si bien las redes sociales tienen algunos efectos positivos, y ciertamente hay historias positivas en las redes sociales, también tienen muchos inconvenientes.

¿No te lo crees? Sigue leyendo y si te ves reflejado/a en alguno, o en varios de los problemas que pueden traer el uso excesivo de las redes sociales, quizás puede ser hora de reducir su uso o, incluso, dejar de usarlas por completo, al menos por un tiempo.

1. Depresión y ansiedad

¿Pasas varias horas al día navegando por las redes sociales? Si es así, podría estar afectando negativamente a tu estado de ánimo. De hecho, los usuarios crónicos de redes sociales tienen más probabilidades de reportar problemas de salud mental, incluidos síntomas de ansiedad y depresión.

No hace falta pensar mucho para saber por qué. Las redes sociales te permiten ver lo mejor de la vida de los demás (postureo), y luego, seguramente, los comparas con los aspectos negativos de tu propia vida. Compararse con otras personas es un camino seguro hacia la ansiedad y la infelicidad, y las redes sociales han hecho que esto sea mucho más fácil.

Entonces, ¿cómo debemos usar las redes sociales para que no te cause angustia psicológica? Sólo hay que recurrir al sentido común y a las recomendaciones de los expertos que promueven que la cantidad de tiempo recomendada que debes pasar en las redes sociales es de alrededor de una hora al día. Al igual que con muchas otras adicciones potenciales en la vida, se trata de moderación.

¿Alguna vez te has encontrado molesto/a, inseguro/a, triste, enojado/a después de una sesión en tus redes sociales favoritas? Piénsalo…

3. FOMO (miedo a perderse algo)

El miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) es un fenómeno que se volvió prominente casi al mismo tiempo que el surgimiento de las redes sociales. Como era de esperar, es uno de los efectos negativos más generalizados de las redes sociales en la sociedad.

FOMO es exactamente lo que parece: una forma de ansiedad que sufres cuando tienes miedo de perderte una experiencia positiva que otra persona está teniendo. Por ejemplo, puedes revisar constantemente tus mensajes para ver si alguien te ha escrito, o concentrarte en tu feed de Instagram para asegurarte de que nadie esté haciendo algo genial sin ti. También puedes ver fotos/videos de algo divertido que tus amigos pudieron hacer, sintiéndote excluido/a porque no pudiste ir al tener otra responsabilidad.

Este miedo es constante. Con un mayor uso de las redes sociales, hay más posibilidades de que veas que alguien se está divirtiendo más que tú en este momento. Y eso es exactamente lo que causa FOMO.

4. Expectativas poco realistas

Como la mayoría de la gente probablemente sabe, las redes sociales forman expectativas poco realistas de la vida y las amistades en nuestras mentes.

La mayoría tienen una grave falta de autenticidad. Las personas usan Snapchat para compartir sus emocionantes aventuras, publicar cuánto aman a su pareja en Facebook y cargar su página de Instagram con fotos muy escenificadas.

Pero en realidad, no tienes forma de saber si todo esto es una farsa. Si bien se ve muy bien en la superficie, esa persona podría estar endeudada, mal con su pareja y simplemente desesperada por los «me gusta» de Instagram como una forma de validación.

Una forma sencilla de salir de este lío es que todos dejen de mentir en las redes sociales. Pero en la era de los influencers de Instagram y YouTubers que ganan millones por no ser auténticos, eso no sucederá pronto.

Recuerda: no debes juzgar tu vida cotidiana contra los aspectos más destacados de la de otra persona.

5. Imagen corporal negativa

Hablando de celebridades. Si miras las cuentas populares de Instagram, encontrarás personas increíblemente hermosas que usan ropa costosa en sus cuerpos perfectamente formados.

Y para sorpresa de nadie, la imagen corporal es ahora un problema para casi todo el mundo. Por supuesto, ver a tanta gente supuestamente perfecta (según los estándares de la sociedad), a diario, te hace consciente de lo diferente que te ves de esas fotos. Y no todos llegan a conclusiones saludables en esta situación.

Es muy importante recordar que todo el mundo es humano. Nadie se levanta todos los días luciendo como una supermodelo, y aunque muchas personas han hecho todo lo posible para entrenar sus cuerpos, ese no es el caso para todos los que se ven en forma. Muchas personas, en busca de fama en las redes sociales, definitivamente han tomado caminos poco saludables para parecer más atractivos.

Rodéate de personas que te quieran por lo que eres y no tendrás que preocuparte por la belleza falsa de Instagram.

6. Patrones de sueño poco saludables

Además de aumentar los incidentes de ansiedad y depresión, otro aspecto negativo de las redes sociales es que pasar demasiado tiempo en ellas puede provocar problemas para dormir. Numerosos estudios han demostrado que un mayor uso de las redes sociales tiene un efecto negativo en la calidad del sueño.

Si sientes que tus patrones de sueño se han vuelto irregulares y ha provocado una caída en la productividad, intenta reducir la cantidad de tiempo que navega por las redes sociales.

Este es especialmente el caso cuando usas tu teléfono en la cama por la noche. Es demasiado fácil decirse a sí mismo que pasará cinco minutos revisando sus notificaciones de Facebook, sólo para darte cuenta, una hora después, de que has estado revisando tonterías que ni siquiera le importan.

No permitas que los algoritmos, que están diseñados para mantener tu atención el mayor tiempo posible, también te roben tu valioso sueño. Dormir menos, combinado con un sueño de menor calidad, es una combinación peligrosa.

7. Adicción general

Las redes sociales son más adictivas que el tabaco y el alcohol. Tienen un poderoso atractivo para muchas personas que las lleva a revisarlo todo el tiempo sin siquiera pensar en ello.

Si no estás seguro/a de si eres adicto a las redes sociales, intenta recordar la última vez que estuvo un día completo sin revisar ninguna cuenta de redes sociales. ¿Te sientes rechazado/a si alguien deja de seguirte? Y si tus redes sociales favoritas desaparecieran por completo mañana, ¿la ausencia te haría sentir vacío/a y deprimido/a?

Al final del día, las redes sociales quieren que sigas navegando el mayor tiempo posible para poder mostrarle muchos anuncios y ganar más dinero. Debido a la economía de la atención, estos sitios necesitan que los observes el mayor tiempo posible.

Cómo manejar los efectos negativos de las redes sociales

Como con todo lo demás, hay aspectos buenos y malos en las redes sociales. Eres tú el que debe decidir si hay más ayuda o daño para ti, personalmente, en su uso. Si encuentras que las redes sociales están teniendo un impacto negativo en tu vida, deja de usarlas. Sin embargo, si decides quedarte, hay maneras de perder menos tiempo en las redes sociales y así mantener una relación más sana con ellas como, por ejemplo: tomarse días libres de redes, desarrollar pasatiempos alternativos, realizar un seguimiento del tiempo que pasas en redes sociales…etc…

Conclusión, modera el uso de las redes sociales

Cuando uno pasa muchas horas a la semana en redes sociales por trabajo, como es mi caso, es más fácil saber el comportamiento de los usuarios en ellas, ya que son analizados pormenorizadamente para saber cuáles son sus gustos, el tiempo que pasan en ellas, a qué horas del día se conectan más, con qué publicaciones interactúan etc…

Las redes sociales socializan, informan, divierten, generan debate… y no es malo, incluso puede llegar a ser beneficioso para hacer saber algo de nuestras vidas a nuestros amigos-seguidores, que no están habitualmente en nuestro entorno.

Pero se vuelve peligroso cuando nuestra vida gira en torno a ellas. Si bien en el trabajo pedimos desconexión digital, en la vida privada también nos deberíamos exigir a nosotros mismos esa desconexión de redes sociales. Pensad que todo el tiempo que estamos delante de la pantalla haciendo scroll, consumiendo contenido, en la mayoría de los casos vacío, se lo estamos restando a nuestra vida familiar, a nuestros hobbies, a nuestros amigos etc… Además de, posiblemente y sin que nos demos cuenta, puede estar afectando a nuestra salud mental y afectiva.