USO exige el cese inmediato de la Concejala de RRHH del Ayto. de Badajoz

Comparte en redes sociales

El pasado 6 de junio se tenía conocimiento de una nueva sentencia que suponía un duro revés para la Concejalía de RRHH del Ayto. de Badajoz, que obligaba nuevamente a repetir el segundo ejercicio de la oposición de Oficial 2ª jardinero, cuando esas plazas llevaban ya ocupadas desde hacía más de un año por funcionarios de carrera. Pero más allá de la sentencia en sí misma, lo más grave de todo es la reincidencia en las continuas irregularidades que se vienen llevando a cabo por parte de la Concejala, María de los Hitos, en materia de personal y la selección del mismo, que tienen sumido al Servicio en un caos absoluto.

En todo lo que llevamos de legislatura no se ha hecho más que dar continuidad a las mismas políticas de personal y recursos humanos que se venían desarrollando bajo el mandato de Fragoso, lo que ha llevado a la Concejala a recibir dos sentencias condenatorias que le han obligado a repetir dos procesos selectivos por desoír las peticiones formales que reiteradamente se le hacían desde USO a los miembros de los respectivos tribunales, con comportamientos de algunos de los miembros que los componían que dejan mucho que desear en cuanto a transparencia. De hecho, especialmente curioso resultaba que el Secretario de la oposición de Oficial 2ª jardinero manifestara en reiteradas ocasiones durante el desarrollo del proceso selectivo, allá por 2020, que había recibido instrucciones para acelerar y liquidarlo todo cuantos antes, primero porque se jubilaba pronto, y segundo porque así se lo habrían transmitido. Desde USO no queremos pensar que aquella obediencia y aquellas prisas por “liquidar la oposición” cuanto antes y a lo loco tuvieran algo que ver con posibles intereses personales/familiares en relación al proceso selectivo que se está llevando a cabo actualmente por una plaza de Técnico de la Universidad Popular (UPB).

Por si ésto fuera poco, a la Concejala se le avecinan otros casos farragosos. De hecho, desde USO se va a judicializar de forma inminente otro proceso selectivo, pero esta vez por la vía penal, donde la Sra. Hitos tendrá que aportar la documentación y el expediente que se le ha requerido y no termina de facilitar para poder comprobar los indicios existentes y si éstos pueden deparar la existencia de responsabilidad penal, tanto por parte de ella misma, como por parte de uno de los miembros de un Tribunal de selección, al que varios testigos habrían visto practicando el ejercicio práctico de una oposición con uno de los aspirantes al margen del proceso selectivo en los días previos a la prueba y utilizando el instrumento sobre cuyo manejo versó el examen apenas unos días después.

Además, también se está estudiando por parte de la asesoría jurídica de USO la viabilidad de presentar otra denuncia en sede judicial contra la misma Concejala, a la vista de la tergiversación sistemática y sesgada que de distintas bases de convocatoria se está realizando desde el Servicio de RRHH, entendemos que para meter con calzador a algunos/as aspirantes en ciertos procesos selectivos sin que cumplan tan siquiera los requisitos para poder participar en ellos. En este sentido, desde USO aconsejamos a la Sra. Hitos que recele de cualquier sugerencia que le pueda venir del Concejal de Parques y Jardines, el Sr. Coslado, al que se le habría podido calentar el pico y hablar más de la cuenta donde no debía, no vaya a ser que luego terminen quedando ambos en evidencia, la una por “acomodadora de bases a la carta” y el otro por “influencer”. Por no hablar también del escándalo que puede suponer para el Ayuntamiento de Badajoz si desde el Servicio Jurídico se llegara a perder por parte de su Letrado-Jefe, y por la sumisión constante mostrada por parte de la Concejala de RRHH con la Concejala de Policía, Sra. Solana, y el Jefe de la Policía Local, el juicio por el que este último reclamaba, al parecer, una cantidad cercana a los 400.000 € en horas extraordinarias al consistorio, y cuyo desenlace en forma de sentencia se conocerá en breve.

A todo ello habría que sumar la nula capacidad negociadora mostrada por parte de la Concejala a lo largo de toda la legislatura, además de no cumplir los objetivos inicialmente marcados al principio de su mandato (ni nuevo catálogo de puestos de trabajo, ni nueva RPT, ni plan director de RRHH, ni nada de nada), más allá del único interés que ha mostrado a lo largo de su andadura en la Concejalía, y que no ha sido otro que el mismo que mostraban Fragoso y “los suyos”, mostrándose muy diligente y cooperadora para seguir subiendo el sueldo a unos cuantos elegidos con la vieja práctica de las modificaciones puntuales de RPT a costa de amortizar puestos de trabajo, y también, como no, para subir el sueldo al Jefe de la Policía Local y aumentar la estructura de “jefecillos” palmeros de algunos Jefes de Servicio.

Por todo ello, y muchas razones más que harían de la lista interminable, desde USO solicitamos al Alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, que cese de inmediato a la Sra. Hitos como Concejala de Personal y RRHH, antes de que la lista de escándalos termine por estallarle en las manos. Llegados a este punto, y a la vista de lo crítico de la situación, desde USO proponemos que sea el propio Alcalde de la ciudad el que asuma directamente las riendas de la Concejalía de Personal y sea él mismo quien se siente a tratar de dar solución y poner orden en todo lo que no ha sido capaz de hacerlo su propia Concejala.