Vara afirma que no se ha renunciado a que la N-430 sea una autovía

En relación con la carretera N-430, el presidente Fernández Vara ha afirmado este jueves que no se ha renunciado a que esta sea una autovía y ha asegurado que “no hay nada porque los anteriores Gobiernos no avanzaron para que hubiera algo”.

Ha dicho que los coches no circulan por los mapas y los camiones no van por los debates estériles, van por las carreteras, “y la N-430 no puede esperar ni un minuto más a esos debates estériles de los políticos”.

El presidente ha asegurado que “no hemos renunciado a nada, no renuncio a 350 millones de euros para arreglar cuanto antes la N-430” y ha añadido que “vamos a seguir trabajando desde Extremadura para que en el futuro sea una autovía”.