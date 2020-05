Vara  “Con la salud de los españoles no se juega”

El Consejo Político Federal del Partido Socialista, integrado por los presidentes autonómicos y secretarios generales de las federaciones, ha mostrado hoy su “apoyo cerrado” al mantenimiento del estado de alarma en nuestro país, tal y como solicita el Gobierno, porque es el “gran instrumento” que ha permitido hacer frente a la pandemia y una decisión que “ha permitido salvar cientos de miles de vidas”.

Así lo anunció el presidente de este Consejo y presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una rueda de prensa desde Mérida al término del encuentro, en el que se han abordado cuatro ejes principales: la emergencia sanitaria causada por el Covid-19; la dimensión económica y social de la pandemia; la recuperación nacional y europea, y, por último, las elecciones en Galicia y País Vasco.

Vara señaló que “con la salud de los españoles no se juega” y por eso “quien quiera la recuperación económica en España tiene que estar de acuerdo en aquello que acabe con la crisis sanitaria, porque no va a haber recuperación económica en España hasta que no haya un final para la crisis sanitaria que estamos viviendo”.

En este sentido, Vara aseguró que los socialistas “apelamos a la unidad por una verdadera necesidad del país”. “Ahora mismo no hay más prioridad que el acuerdo, es una necesidad en estos tiempos” y “hay un parte importantísima de la ciudadanía que no va a entender que no lo haya”, dijo. En este sentido, destacó que “el PSOE es el partido que apela a la unidad, frente a otros que apelan a la división” y advirtió de que “esto no va de ganadores y perdedores”, sino de futuro, de esperanzas y de que la política sea útil.

Asimismo, y respecto a la dimensión económica y social de la pandemia, Vara anunció que durante la reunión del Consejo Político Federal se ha puesto en valor la intervención del Gobierno durante esta crisis en una triple dimensión: sanitaria, social y económica. “Nunca se había producido una movilización tan masiva de recursos”, señaló Vara, quien, como ejemplo, destacó los 4.500 millones de euros al mes destinados a los ERTES, el Ingreso Mínimo Vital, o el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las CCAA.

Otro de los asuntos abordados en el encuentro ha sido “el importante papel que tiene que jugar la UE en la reconstrucción” de nuestro país, y aquí Vara recordó los 100.000 millones del fondo de reaseguro que va a permitir poder agar los ERTES, o los 200.000 millones del BEI que van a permitir el sostenimiento de las empresas.

Preguntado por las manifestaciones contra el Gobierno que se están produciendo en algunos puntos del país, Vara afirmó que “vivimos en un país libre, pero es una contradicción que estemos confinados para estar aislados y que luego durante un ratito rompamos esa situación para provocar una manifestación. Tiempo habrá para poderse manifestarse”.

A su juicio, “la manifestación más numerosa que se está produciendo en España es la de la mayoría silenciosa, la que no hace ruido, pero contribuye y colabora. Son una mayoría de españoles de uno y otro partido que sabe que estamos en el momento más difícil de nuestras vidas y que las cosas no se resuelven solo manifestándose, sino cumpliendo con la obligación común que es la intentar ayudar a que no muera más gente, o que no se contagie más gente”.

La recuperación es de todos

En relación con la situación sanitaria en nuestro país, el Consejo Político Federal abordó la buena marcha de los datos, con un descenso significativo de los fallecidos, lo que demuestra que el estado de alarma y el confinamiento estricto han funcionado, así como la disciplina social y la moral de victoria de los españoles. Los socialistas consideran que el estado de alarma es un instrumento que “da certidumbre y seguridad a la ciudadanía” y por eso piden que el PP apoye la nueva prórroga al estado de alarma que solicitará el gobierno el miércoles en el Congreso.

Respecto a la dimensión social y económica causada por la crisis del coronavirus, los socialistas han señalado que la recuperación de nuestro país “es de todos” y que “aquí no sobra nadie” y, en este sentido, se ha abogado por “la cultura del federalismo y la corresponsabilidad” a partir de ahora. El paradigma de esa unidad es la extensión de los ERTES hasta el 30 de junio.

En el ámbito europeo, se han mostrado orgullosos de que muchas de las propuestas que el Gobierno está poniendo encima de la mesa en Europa “están teniendo eco” y “tenemos la legitimidad intelectual de las mismas”.

Por último, el Consejo Político Federal ha abordado las elecciones autonómicas en el País Vasco y Galicia, que con toda probabilidad se celebrarán el 12 de julio. En este punto, los ejes de las campañas electorales en estos territorios tendrán que ver con la sanidad, la reactivación económica y la crisis económica y social derivada del Covid. Además, se ha mostrado el apoyo a Idoia Mendía y a Gonzalo Caballero, como “dos grandes candidatos para representar la alternativa del PSOE en ambas comunidades”.

Fuente: PSOE