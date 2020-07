Vara: Estamos ante un tiempo de grandes oportunidades para Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha afirmado este martes durante su intervención en la reapertura del balneario “El Raposo” que en la actualidad, si sabemos hacer un buen diagnóstico y una buena lectura de lo que está ocurriendo en el mundo, haciendo una visión acertada y desposeída de cualquier interés personal y pensando en lo mejor para todos, éste será un tiempo de oportunidades para un territorio como Extremadura.

Fernández Vara ha explicado que la crisis sanitaria de la COVID 19, además de hacer mucho daño, ha acelerado muchas tendencias de cambio que ya estaban en la sociedad, tendencias de cambio que se veían venir y lo de lo que se trata es de hacerle frente poder avanzar lo más rápidamente posible.

En relación con lo anterior, ha subrayado que “esas tendencias” tienen que ver con la tierra, el sol, el agua, la seguridad ciudadana y las viviendas a precios razonables, elementos todos con los que contamos en la región.

El líder del Gobierno regional ha destacado la “relocalización de la cadena de valor” que se está produciendo en la actualidad.

“Pensábamos que cuando una gran empresa entraba en crisis el que tenía que venir a comprarla tenía que ser de fuera y no puede ser de Jerez de los Caballeros porque no somos tan fuertes”, ha continuado, demostrándose en la actualidad que sí es posible si se quiere hacer, si hay firme voluntad y unidad de acción, algo que, a juicio del presidente, es “absolutamente transcendental” en unos momentos en los que no nos podemos permitir el lujo de lo contrario, el lujo de perder el tiempo en discusiones inútiles que no conducen a ninguna parte, centrándonos en lo que tiene que ser enfrentarnos a esta realidad y tirar hacia adelante.

El jefe del Ejecutivo regional ha subrayado la importancia que van a tener las empresas relacionadas con la salud como ausencia de enfermedad, prevención y estado de bienestar que significa la salud, física, social y mental, y no como salud entendida como hospital.

Esto significará un nuevo modelo de negocio en el que Extremadura puede estar muy bien posicionada porque reúne todos los elementos necesarios y la salud va a ponerse en el centro de la economía, algo que ya se veía como una tendencia y que se ha acelerado por la COVID-19.