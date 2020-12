Vara hace balance de 2020: ” “Nunca en la historia de Extremadura había habido posibilidad de invertir tantos recursos en sectores estratégicos en tan poco tiempo “

El presidente de la Junta hace balance de un año marcado por la pandemia y habla de posibilidades de inversión en sectores estratégicos.

“Nunca en la historia de Extremadura había habido posibilidad de invertir tantos recursos en sectores estratégicos en tan poco tiempo…estoy persuadido de que son momentos trascendentales para el futuro siempre y cuando seamos capaces de vencer a este pandemia”, ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, durante su comparecencia para informar de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno.

Fernández Vara ha hecho durante su comparecencia una reflexión y balance de lo que ha sido este año 2020 marcado por la pandemia y ha explicado acuerdos del Ejecutivo como la resolución del contrato de transporte sanitario terrestre con la actual adjudicataria y que, consecuentemente, pone fin al mismo. El presidente ha anunciado que el próximo otoño habrá una nueva licitación y mientras tanto se hará cargo del servicio la empresa extremeña Ambucoex.

Ha destacado también la aprobación de un decreto ley por el que se establece un programa de ayudas para autónomos y micropymes con el objetivo de reactivar la actividad económica y dotado con un presupuesto de 10 millones de euros. También ha señalado el decreto aprobado para fomentar la contratación de seguros agrarios, que “para nosotros tiene muchísima importancia y trascendencia especialmente tras la recuperación de los seguros en los últimos dos años”,

Por lo que respecta al balance de este 2020 el presidente extremeño ha dicho que en relación con lo que significa este año, obviamente casi todo lo domina la pandemia, y ha recordado a las víctimas y a sus familias además de valorar “el gigantesco esfuerzo de la sociedad”, concretado en lo material en los 344 millones de euros del coste de los recursos destinados por la Junta para hacer frente a la crisis, una parte importantísima de los recursos que al ser una situación sobrevenida no estaban en los presupuesto y ha reconocido el trabajo conjunto de todas las administraciones para hacer frente a esta pandemia.

Fernández Vara ha señalado que de los 344 millones de euros, 157 se han destinado a gastos sanitarios, 139 a administración general, nuevas contrataciones y gastos corrientes y en bienes y servicios y también nuevas contrataciones en Educación. “Para este año, 305 millones ya están gastados y el resto, en 2021”.

Además, con respecto al balance de este año que acaba, el presidente de la Junta de Extremadura se ha referido a lo que han representado los acuerdos con la patronal y sindicatos, plasmados en la Agenda para la Reactivación Económica que cuenta además con el respaldo de las fuerzas políticas expresado en el debate sobre el estado de la región. Acuerdos de concertación social que, según ha dicho Fernández Vara, “será una constante en toda la legislatura y en el desarrollo de la propia Agenda”.

Precisamente de esta Agenda para la Reactivación se derivará gran parte del trabajo de la Junta de Extremadura en los próximo año, como ha ocurrido en éste en el que ya han visto la luz algunas de las estrategias planteadas, como la estrategia de empleo, el pacto por la ciencia que estará listo en el próximo mes, y el plan integrado energía y clima que “sentará las bases del liderazgo de Extremadura en materia de energías limpias en los próximos diez años” plan que es el fruto d en largo e intenso trabajo y que implica cuestiones en materia de digitalización, logística, movilidad, reto demográfico, turismo y cultura.

Además de a la Agenda, el presidente se ha referido en este balance anual al “esfuerzo inversor importante”, sobre todo en el último trimestre, con muchas licitaciones de obras en colegios, más de 40 millones de euros, en la líneas de cooperación ya aprobadas, infraestructuras hidráulicas y ayudas a distintos sectores.

En materia agraria, Guillermo Fernández Vara ha hablado de la PAC y del sector tabaquero del que ha dicho que espera se resuelva la negociación pendiente para que se mantengan las ayudas. “Tenemos la seguridad y certeza de que los agricultores tabaqueros de la región recibirán las mismas ayudas que hasta ahora o la Junta de Extremadura estará enfrente, estamos convencidos de que lograremos el acuerdo por la voluntad del Gobierno en este sentido”.

También ha sido 2020, según el presidente de la Junta un año importante y trascendente en el cumplimiento de los objetivos ferroviarios y ha añadido que el d año que viene se finalizarán las obras del tramo de ferrocarril entre Plasencia y Badajoz tal y como estaba previsto, y el estudio informativo del recorrido Madrid-Talavera por lo que no hay inconveniente para que la línea ferroviaria se termine de acuerdo con los compromisos

Ha hablado también el presidente en su comparecencia de los Presupuestos que han experimentado un importantísimo crecimiento en estos tiempos de crisis, y ha señalado que espera que en los próximos meses, los fondos de recuperación que Europa pone a disposición de los estados miembros en abril, se incluyan a una parte importante de proyectos que se desarrollen en la región, proyecto incluidos en la Agenda para la Reactivación.

El presidente de la Junta se ha mostrado persuadido de que son momentos transcendentales para el futuro siempre y cuando seamos capaces de vencer a este pandemia, por lo que “imploro a la ciudadanía, ahora que vemos nuestros mayores se están poniendo vacunas, que no nos olvidemos que aún quedan muchos meses para lograr la inmunidad de rebaño y hay que seguir manteniendo vigilancia, prevención y protección de la ciudadanía”. Ha dicho también que este 2020 es un año para no olvidar a los que han sufrido, agradecer a los que han trabajado y sacar enseñanzas de lo vivido y no perderse en debates inútiles.