Vara pide perdón por los errores cometidos bajo su responsabilidad en el año que concluye

Vara hace balance de 2021 poniendo en valor los logros en materia de empleo y destaca el papel de los profesionales sanitarios y la sociedad extremeña en la gestión de la pandemia.

Fernández Vara ha incidido en la importancia de las políticas de estímulo del empleo llevadas a cabo en Extremadura y que ha permitido alcanzar la tasa de actividad más alta de la serie histórica, con un volumen de ocupados de 414.3000 personas, la más alta desde el año 2008. Entre estos datos, ha valorado el número de mujeres que trabajan fuera de casa, 174.500. En total, Extremadura espera acabar el año con 20.000 personas desempleadas menos.

Además de exponer el momento que vive la región, Guillermo Fernández Vara, ha reflexionado sobre la situación provocada por el estado actual de la pandemia de la covid 19 y ha pedido un espacio para la empatía “sería bueno, ha dicho, que demos una oportunidad a tener cierta empatía entre gobernantes y gobernados, administración y administrado, ente los que toman las decisiones y sobre los que recaen esas decisiones”.

Llegado a este punto, Fernández Vara, ha señalado que entre las miles de decisiones que se han debido tomar habrá aciertos y errores y ha pedido perdón por estos últimos, asumidos su responsabilidad por los mismos, pero desde esa empatía, ha dicho que se ha tenido que trabajar en estos dos últimos años sin libro de instrucciones, ha habido que afrontar situaciones ante las que en ocasiones no se ha sabido cómo hacerlo, pero considera que Extremadura ha estado a la altura.

Considera el presidente, tras recordar a los fallecidos por la pandemia, que los cambios de opinión en cuanto a las decisiones adoptadas en la lucha contra la pandemia puede haber desconcertado a la ciudadanía, pero se trata de una situación muy abierta, que ha habido que afrontar con un proceso dinámico en la toma de decisiones por los miles de datos que ha habido que analizar.

Ha insistido Fernández Vara en que la situación actual es diferente a la de olas pandémicas anteriores, considera que estamos ante una transmisión descontrolada del virus y debemos asumir lo que defiende la comunidad científica, que estamos ante el principio del fin, lo que no quiere decir que el virus desaparezca, pero, ha añadido debemos tratar la situación con más naturalidad y no como si no existiera más que la pandemia, ha dicho también que las mejores restricciones son las una persona se impone porque “esto no se arregla abriendo o cerrando establecimientos. El modelo de actuación frente al virus está ya definido y las respuestas se dan ajustándose a ese modelo”

BALANCE 2021

Tras estas consideraciones, el presidente de la Junta de Extremadura ha detallado actuaciones realizadas en este año pro los diferentes departamentos del Gobierno regional, comenzando por el área sanitaria donde ha destacado el trabajo del personal sanitario en la lucha contra la pandemia deteniéndose especialmente en el número de pruebas de detección de covid realizadas que han llegado a ser casi dos por habitante, y en el proceso de vacunación, con 2.070.000 dosis inoculadas, con altos porcentajes de población vacunada, tanto con la tercera dosis, como en el proceso de inmunización de menores de 12 años.

Se ha detenido igualmente el presidente en las políticas de estímulo de empleo que ha permitido que Extremadura alcance la tasa de actividad más alta de la serie histórica, con un volumen de ocupados de 414.300 personas, la más alta desde el año 2008. Ha valorado el número de mujeres que trabajan fuera de casa 174.500. En total, se espera acabar el año con 20.000 personas desempleadas menos.

También ha hablado Fernández Vara del incremento de las exportaciones que han alcanzado los 2.290 millones de euros, batiendo récords. L apolítica de Vivienda ha sido otra delas cuestiones abordadas por el presidente en esta balance anual, con la implementación de políticas que posibilitan el acceso de jóvenes a una casa, lo que junto con el empleo, son bazas importantes en la lucha contra la despoblación.

La nueva PAC ha sido otro de los asuntos destacados en este resumen del año. “Entre un 70% y un 80% de los y las perceptoras de la Política Agraria Común va a cobrar más a partir de 2023. El campo extremeño es cada vez más sostenible, moderno y feminista, por ello, la nueva PAC nos favorecerá. Este Plan Estratégico asegura una política agraria común más ambiciosa que se preocupa también por el clima y el medio ambiente. En ese marco, Extremadura gana. Nuestro campo gana”, ha dicho el presidente.

Fernández Vara se ha referido al Plan Integrado de Energía y Clima puesto en marcha por la Junta como una estrategia d vanguardia que arrastra inversiones al reconocer las empresas el menor coste de las energías renovables.

La lucha contra la violencia de género y las ayudas a las víctimas ha sido otra de las líneas de trabajo de 2021, con la convocatoria de subvenciones que se han aumentado y cambiado para que sean más resolutivas y lleguen cuando se necesitan.

Cooperación al desarrollo, en la que Extremadura es la tercera región española que más presupuesto destina a este concepto, y cuestiones del ámbito cultural han sido destacadas también pro el presidente.

Entre estas últimas, ha dicho Fernandez Vara que 2021 ha sido el año del Museo Helga de Alvear, centro que resumen bien la estrategia cultural con una apuesta por entender que la calidad trae más calidad, es un hito de la Extremadura autonómica como en su día lo fue Vostell y que han servido para atraer a personas del mundo de la cultura que entienden que Extremadura puede ofrecer el lugar adecuado para sus obras.

Ha citado el presidente regional a deportistas como Alberto Ginés, Guillermo Gracia y Quini Carrasco, así como a todos los extremeños olímpicos y paralímpicos.

Fernández Vara ha dicho igualmente que ha sido un excelente año para el turismo se han conseguido logros en cuanto a número de turistas y pernoctaciones y ha dicho que hay muchos proyectos en este sector.

Ha citado el presidente también los cambios en el modelo de colaboración con los ayuntamientos y los procesos de selección de empleados públicos y la modernización de la administración.

“Pero lo más importante es que hemos aprendido a trabajar por procesos, a trabajar por proyectos, no por consejerías”.

Fuente: Comunicación Junta de Extremadura