 Vara plantea a Sánchez  un nuevo modelo de financiación autonómica que priorice la Sanidad

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha manifestado, tras la conversación mantenida con el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que éste ha asegurado que el próximo año habrá un nuevo modelo de financiación autonómica que debe dar prioridad a la Sanidad.

“Cuestión previa a cualquier negociación sobre el modelo de financiación, ha dicho Fernández Vara, debe ser concretar cómo se financia el sistema sanitario público”, al que habría que destinar al menos el 6% del PIB, porque, de otro modo “o el sistema se residente o no vamos a tener capacidad para hacer frente a los nuevos tratamientos biológicos que están surgiendo”. Asunto éste que el presidente extremeño ha planteado a Pedro Sánchez durante su conversación.

Sobre este nuevo modelo de financiación el presidente de la Junta de Extremadura ha asegurado que “no aceptaré que se castigue a Extremadura y no tendrá credibilidad si este nuevo modelo no prevé la lucha contra la despoblación, no tiene en cuenta el reto demográfico, a la España interior”.

Por otro lado, el presidente del Gobierno en funciones ha asegurado al extremeño su intención de normalizar las reuniones de la Conferencia de Presidentes autonómicos, ente que Fernández Vara ha calificado como magnífico instrumento para hablar de España tanto con el presidente del Gobierno como entre los responsables autonómicos entre sí.

Considera el responsable del Ejecutivo regional que la Conferencia de Presidentes debe desarrollarse con normalidad ya que “no es posible que hagamos excepcional algo que debería ser normal”.