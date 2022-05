Vara, PSOE:  “Detrás de la bajada de impuestos que pide el PP solo está beneficiar a los que más tienen”

Comparte en redes sociales













Guillermo Fernández Vara, secretario general del PSOE de Extremadura, ha afirmado hoy en Badajoz que la pandemia antes o ahora la guerra y la inflación hace que éste sea un momento crítico, “donde los que más tienen más y los que menos tienen sufren más y sobre eso, solo está lo público y detrás de la masiva petición de bajada de impuestos de la derecha solo está beneficiar a los que más tienen”. En ese sentido, Vara ha defendido que bajar los impuestos significa que los que menos tienen, estén en peores circunstancias, “es decir menos sanidad, menos educación, menos vivienda, y frente a eso el PSOE tienen que tener más compromiso de futuro que nunca”.

El líder de los socialistas ha hecho estas declaraciones este martes en el Acto del 143 Aniversario. Día del Partido que ha celebrado la Agrupación Local del PSOE de Badajoz y en el que han intervenido, también, el secretario general local, Ricardo Cabezas, la secretaria general de Juventudes Socialistas de la provincia de Badajoz, Fátima Torrado, y la vicesecretaria general del PSOE en la provincia pacense, Ángela Atanasio.

En su intervención, Fernández Vara ha destacado que el PSOE es el partido que más “nos parecemos a España porque en él militamos gente de todas las procedencias sociales”. Para el líder de los socialistas extremeños la política es hacer pensar a la gente, hacer que la gente tenga la capacidad de pensar, “eso es lo mejor para un país y una sociedad” y ha lamentado que ayer, con motivo del espionaje del móvil del Presidente del Gobierno y de algunos ministros “tuve la sensación de que España para muchos partidos es un instrumento en los que lo de menos es el país”.

Además, ha alertado de que nada de lo conseguido en este tiempo está garantizado, y ha hecho referencia a la posibilidad de eliminar la ley del aborto que se baraje en Estados Unidos. “Eso demuestra que nada es seguro, hay gente que quiere discutir algunos avances sociales, por eso, ahora es más necesario que nunca estar convencidos de la importancia de PSOE para España, como siempre en momento críticos y éste es uno de ellos”.

Para Fernández Vara, “vienen tiempos buenos para Extremadura, van a llegar grandes proyectos que, lo más importante es que, nos van a ayudar a subir nuestras rentas. Hay 60.000 desempleados menos que cuando empezamos a gobernar, pero no es suficiente, hay que trabajar para subir los salarios para bajar los índices de personas en riesgo de pobreza severa. Eso solo se consigue con industria y tecnología y solo lo podemos hacer los socialistas porque entendemos esta tierra y hemos producido leyes y un tejido empresarial que ha costado mucho para estar en el contexto que estamos”.

Por ello, el secretario general del PSOE de Extremadura ha explicado que “tenemos que conseguir que les vaya bien a los trabajadores para que les vaya bien a las empresas y así nos irá mejor a todos porque así habrá mejores hospitales y mejores escuelas. Eso solo lo consigue el que está en política pensando en los ciudadanos y ciudadanas”.

Por último, ha animado al PSOE de Badajoz a seguir trabajando, a seguir pisando la calle, a estar preocupado “de las personas y no de las rotondas” y ha dado ánimos al socialista Ricardo Cabezas porque “dentro de un año tienes que recibir lo que te mereces que es ser alcalde de esta ciudad”.

Por su parte, el ex secretario general del PSOR de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, “cualquier opinión libre no son argumentos para favorecer a la derecha, la libertad solo existe si la puede ejercer la disidencia, si no es así, no hay libertad” y ha explicado que “el PSOE no siempre tiene toda la razón, tiene principios sólidos, pero no siempre está en posesión de la verdad, eso solo lo tienen los populistas”.