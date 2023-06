Vega, PSOE: “Que el PP no se engañe más, si quiere formar gobierno, tendrá que llegar a acuerdos con la extrema derecha”

Comparte en redes sociales

Soraya Vega, portavoz del PSOE de Extremadura, ha señalado hoy en rueda de prensa que “el PP no debe seguir engañándose más, que Guardiola se entere: no ha ganado las elecciones y si quiere formar gobierno, tendrá que llegar a acuerdos con la extrema derecha, por muchas vueltas que les quieran dar, solo hay un camino”. En declaraciones a los medios, la portavoz ha apuntado que “las negociaciones se deben hacer lo antes posible, esta tierra no se puede permitir entrar en una fase de estancamiento y los socialistas no lo vamos a permitir”.

Vega ha recordado que el PSOE de Extremadura es “el ganador de las elecciones” y que el secretario general de los socialistas, Guillermo Fernández Vara, ya ha transmitido su deseo de que el proceso de constitución de la nueva Asamblea sea “lo más rápido posible” y esta semana firmará el decreto en el que se solicita.

Por otro lado, con respecto a la convocatoria de las elecciones generales para el próximo 23 de julio, la portavoz ha recordado que a esa fecha se llegará con una economía lanzada y “unos datos de empleo históricos, nunca hubo tantas personas trabajando en esta tierra ni tanta gente afiliada a la Seguridad Social”. En ese sentido, ha indicado que todo eso ha sido, en parte, gracias al gobierno socialista de Pedro Sánchez que «ha aprobado una reforma laboral que ha beneficiado a mujeres y jóvenes, la subida del salario mínimo del que se han beneficiado más de 80.000 trabajadores y trabajadoras en Extremadura y la subida de las pensiones, que ha llegado a más de 230.000 extremeños y extremeñas”.

Por último, en relación a los insultos y faltas de respeto que este fin de semana algunos medios de comunicación han proferido contra el Presidente del Gobierno, Vega ha apuntado que “eso no es ninguna novedad, lo vivimos con Felipe González, José Luis Rodríguez Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba; lo que les molesta a algunos no son ellos, son nuestras ideas, nuestros valores y la acción política del PSOE. Ante esto, que nadie tenga duda, los y las socialistas seguiremos trabajando, como en los últimos 144 años, por la solidaridad, la igualdad, la libertad y la justicia social”.