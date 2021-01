Vergeles: El hospital provisional de IFEBA estará listo para finales de enero

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha agradecido este sábado la labor que están desarrollando todas las instituciones implicadas en la instalación del hospital provisional que se está habilitando en la Institución Ferial de Badajoz (IFEBA) y que prevé que esté listo para finales de este mes de enero.

Durante su visita a las instalaciones ha puesto en valor el importante desempeño tanto de los trabajadores de IFEBA y la colaboración prestada por el Ayuntamiento de la ciudad, así como el del Ministerio de Defensa por la participación del Ejército en el montaje del mismo. También ha destacado la inversión realizada por el Servicio Extremeño de Salud para esta encomienda que está alrededor de medio millón de euros.

José María Vergeles ha manifestado que “ójala no tengamos que utilizar este hospital y que ójala que se monte en balde”. Una puesta en marcha que se está realizando en tiempo récord, ha dicho el titular de Sanidad, que prevé que el hospital esté terminado y en disposición de aceptar pacientes para final de este mes de enero. Para lograrlo, las fases de instalación, ha dicho, “se solaparán, es decir, no vamos a esperar a terminar de instalar el suelo para instalar los gases, o no vamos a esperar a tener instalados los gases para empezar con las instalaciones eléctricas”.

El vicepresidente segundo ha aclarado que el traslado de pacientes a este hospital se producirá haya un importante incremento en el volumen de ingresos en otros hospitales que impida atender, además de a los pacientes covid, a otras enfermedades que sean tiempodependientes (Infartos agudos de miocardio, ictus, intervenciones oncológicas y otras de urgencias). Además, este hospital, ha dicho, “no solo va a servir para el desahogo de los hospitales de la provincia de Badajoz, sino que si la de Cáceres lo necesita también estará a su disposición”.

Las instalaciones contarán con una superficie de 6000 metros cuadrados y con una capacidad de 150 camas. Además se va a reservar una parte de las mismas para una unidad de semicríticos que no se va a instalar inicialmente.

En cuanto a personal, el hospital va a necesitar contar con médicos, principalmente especialistas en medicina interna. También contará con enfermeros y auxiliares de enfermería, para lo que se seguirá el mismo criterio que el de una planta generalista, es decir, se dotará cada unidad de enfermería de 17 enfermeros y de 17 auxiliares para los tres turnos de cada jornada. También se contará con celadores y técnicos para el manejo de aparatos electrónicos, de redes, mantenimiento, etc.