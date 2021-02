VICTORIAS PARA SERGIO ESPINO Y PACO RIVERO EN EL CAMPEONATO DE EXTREMADURA DE CROSS

Comparte en redes sociales













Sensacional vuelta al campo a través en Extremadura con motivo del Campeonato de Extremadura celebrado en Llerena el pasado domingo día 21, donde el CAPEX mostró un buen nivel logrando 5 medallas y varios puestos clasificatorios para el Campeonato de España de campo a través.

En sub 18 masculino, Sergio Espino se proclamó campeón de Extremadura en su segunda competición con el CAPEX, también medalla de oro fue Paco Rivero en la categoría Máster B. Medalla de plata para Almudena Llerena en Máster A femenina y mismo puesto para Diego Taddei en Sub 18 masculino. En la carrera absoluta masculina, Jorge González no pudo revalidar su título del pasado año pero logró un gran tercer puesto en una carrera del máximo nivel.

El campeonato decidió las plazas para el nacional de campo a través sub 20, sub 23 y absoluto que se celebra el domingo en Getafe. Allí participarán por parte del CAPEX:

– Diego Taddei en sub 20, segundo en el regional.

– David Barroso en sub 23.

– Jorge González en absoluta, tercero en el regional.

– José Manuel Blanco en absoluta, cuarto en el regional.

– Jesús Antonio Núñez en absoluta, quinto en el regional.

– Laura Rando en absoluta, quinta en el regional.