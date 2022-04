Vuelve DEHESA&ROCK FESTIVAL con La Banda del Capitán Inhumano, Los Secretos y la Guardia

Comparte en redes sociales













DESPUÉS DE DOS AÑOS SIN LA PRESENCIA DEL FESTIVAL SE VUEVE CON EL

ROCK POP ESPAÑOL CON MÁS ÉXITO DE LOS 80 Y 90.

TALIGA SE ENVUELVE CON LAS BANDAS MÁS RELEVANTES DEL POP ROCK

ESPAÑOL EL PRÓXIMO 30 DE ABRIL A LAS 22.00 HORAS

La plaza de España de Taliga (Badajoz) acoge a las bandas más relevantes del pop rock

español de los 80 y 90

La Guardia y La Banda del Capitán Inhumano una propuesta musical cultural dirigida a

públicos de todas las edades en la que anfitriones y visitantes podrán disfrutar.

LA BANDA DEL CAPITÁN INHUMANO

33 años de carrera de componentes originales de las mejores etapas de Los Inhumanos

y La Banda del Capitán Canalla, los últimos 16 años participando en los más exitosos

festivales nacionales e internacionales. Más de 2000 conciertos con los músicos más

prestigiosos del panorama actual, decenas de participaciones en televisiones en España

y Latinoamérica (recientemente gira en México)… Tras salir al mercado un CD que repasa

los 30 años decarrera personal y profesional “30 AÑOS PASAN FACTURA”, nos

encaminamos a un nuevo éxito en apoyo a la hostelería, en la gira y single VÁMONOS AL

BAR

La Banda del Capitán Inhumano sin renunciar a nuestros orígenes, apuesta por la

profesionalidad, el buen hacer y la experiencia como valores para un espectáculo de

calidad. EL grupo recopilan la esencia de los mejores años y las exitosas giras actuales en

un nombre comercial registrado, pero siempre con Santi Sánchez a la cabeza.

LA GUARDIA

La Guardia, dominadores sin duda del rock granadino es uno de los grupos más

emblemáticos del pop español y que hasta hoy en día siguen recorriendo son sus

canciones todo nuestro país, son todo un himno de nuestra música española

“Yo no quiero que me des tu amor, ni una seria relación, no quiero robarte el corazón…”

Así empieza “Cuando brille el sol”, una de las canciones más famosas del grupo La Guardia

y que a la vez es uno de los himnos de la música española de los 80.

La Guardia está formado por su cantante y guitarrista Manuel España, Enrique Moreno

al bajo y Carlos Gilabert al teclado, que crearon el grupo en su granada natal en 1982.

Al finalizar el concierto de LA GUARDIA, el internacional Dj NEGRO VALDEZ pondrá la

guinda FINAL a la fiesta musical de esta gran velada en Taliga