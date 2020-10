Y EN CÁCERES NO SABEN DÓNDE ESTÁ BOLONIA…

Comparte en redes sociales













Con profunda sorpresa, cuando no vergüenza, se leen las recientemente publicadas bases de la convocatoria para cubrir la plaza de Director/a de la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica; para la que se piden los requisitos académicos de -copiamos textualmente- “estar en posesión del título universitario de Grado o los títulos de Doctor/a, Licenciado/a, Ingeniero/a, Arquitecto/a”. Empezando por el principio no alcanzamos a entender que han hecho las pobres graduadas para ser discriminadas frente a Directoras, Doctoras, Licenciadas, Ingenieras y Arquitectas; quizás quien redactó no sepa que el femenino de Grado o Graduado es Graduada –nunca Grada claro está. Mal empezamos y peor vamos a seguir.

Medio bromas aparte, pues con el género no se juega, la convocatoria no tiene desperdicio; el rango académico de Grado, Grado Oficial Universitario para hablar con propiedad, ¿lo es en general?- cualquier Grado, Graduado o Graduada en cualquier área de conocimiento- ¿o solamente los que sean Grado Ingeniero o Grado Arquitecto? Y si el supuesto es el segundo ¿puede cualquier Graduado en cualquier Ingeniería presentarse? ¿Y como se presenta un Graduado en Arquitectura con una titulación que no tiene competencia profesional alguna? ¿Y vale cualquier Licenciatura? Porque es bueno saber que los Ingenieros y Arquitectos no son Licenciados, son lo que son Ingenieros y Arquitectos…bueno lo eran porque son titulaciones a extinguir y ahora son Máster Ingeniero o Máster Arquitecto (Másteres Oficiales Universitarios en Ingeniería y Arquitectura).

¡Ay, madre !, que se olvidaron de los Másteres (Grupo A. A1) Claro, digamos que ahora hay Grados, Másteres y Doctores; que los Grados unos casos tienen las competencias profesionales de los antiguos Diplomados, Ingenieros y Arquitectos Técnicos y en otros de los antiguos Licenciados; que los Másteres equivalentes son siempre a los antiguos Licenciados y que los Doctores y Doctoras siguen siendo lo mismo, Doctores y Doctoras, por cierto, sirve cualquier doctorado para esta plaza?.

Si el criterio es que se presente cualquiera que sea Grado, Doctor, Licenciado, Ingeniero o Arquitecto (obvio el género no por olvido sino por ahorro de espacio) la cosa tiene un pase; pero ¿Por qué los antiguos Licenciados y no los antiguos Diplomados, aunque sean A2? ¿Y por qué los nuevos Grados o Graduados y no los nuevos Másteres? ¿Qué le han hecho a Ayuntamiento los pobrecitos?

Si la cosa va de pedir sólo Graduados, Doctores y “Licenciados” en Ingeniería y Arquitectura, la cosa es más grave. El perfil de la plaza –ver declaraciones de nuestros gobernantes municipales- es de coordinación, de incentivo de actuaciones de todo tipo y entre ellas las de perfil económico, empresarial y especialmente el turístico; es decir una formación generalista que encaja muy bien en las áreas de conocimiento de la Economía y de la Empresa siendo las necesidades jurídicas, técnicas y urbanísticas un complemento, indudablemente necesario, pero parcial y detallado de un programa de actuaciones globales.

Y si es así y se pretenden estos perfiles ¿Qué saben Ingenieros y Arquitectos de Economía y Empresa, de dinamización social y turística, de coordinación de recursos de todo tipo para potenciar la presencia de la Ciudad Histórica y su Desarrollo Urbano? Porque desarrollo urbano no es urbanismo y de la mezcla de Ciudad Histórica -nos gusta más Barrio Medieval porque histórica es la Ciudad entera- y desarrollo urbano quizás sepa más un historiador o un sociólogo que un técnico.

En fin, pobre y confusa convocatoria, incompleta e imprecisa, nos atrevemos a decir que fácilmente recurrible por su desconocimiento de la nueva estructura de la formación académica universitaria. Alguno anda todavía con los manguitos y el lápiz en la oreja, pensando en titulados superiores y titulados medios, o en que eso es sólo cosa de Ingenieros y Arquitectos ¿de un Ingeniero, o mejor; de un Doctor o Máster o Grado Ingeniero Naval también?

¿De nuestros impuestos pagamos a políticos y funcionarios para esto? Tendría gracia si no fuese porque luego ellos no pagan los desaguisados, los pagan todos los cacereños cuando condenan al Ayuntamiento, y si no que pregunte en Plasencia, saben mucho de esto. Y si no le hace falta ir al norte, respóndase solo, con una tila eso sí, quedará más tranquilo.

