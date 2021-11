Ya está prevista la tercera vacuna contra el covid-19 para los mayores de 60 a 69 años

Comparte en redes sociales













Ya está confirmado. Tras anuncios desde verano de una posible tercera dosis pero sin nada concreto, Pedro Sánchez confirmó ayer que España vacunará con una tercera dosis contra el Covid-19 a los mayores de 60 a 69 años y al personal sanitario y sociosanitario. Veamos cuándo será todo ello y sepamos más sobre la tan comentada desde hace meses tercera vacuna, avalada además por la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Ello ha sido fruto de un acuerdo que se ha alcanzado en la ponencia de vacunas. Ahora queda la ratificación en la Comisión de Salud Pública y en el Consejo Interterritorial de Salud en el que están representados el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

Se solapará en plena campaña de vacunación contra la gripe y por supuesto con el esfuerzo en vacunar contra el Covid-19 a la poca población que queda. Recordemos que España es uno de los países con más grado de vacunación, alcanzando prácticamente el 90% y alcanzando por tanto la ansiada inmunidad de rebaño.

Pero aún queda trabajo por hacer, sobre todo entre aquellos que no ven claro vacunarse. La Comunidad de Madrid incluso llevará la vacunación de manera móvil a aquellas zonas donde hay aún un menor porcentaje de vacunados.

ATENCIÓN: PREVIENE DE SÍNTOMAS Y/O GRAVEDAD, NO DE CONTAGIO

Debería saberlo todo el mundo pero aún hay personas que piensan que tras ser vacunadas están libres de cualquier prevención y que nunca se van a contagiar de Covid-19. Incluso muchos negacionistas o antivacunas esgrimen el argumento de que hay pacientes vacunados ingresados en planta o en UCIs.

La realidad es que el 70% de ellos son pacientes no vacunados, pero obviamente si el 30% restando son vacunados está claro que no te libras 100% no ya de contagiarte, sino de tener síntomas graves. Pero en un gran porcentaje, la vacuna no te inmuniza pero si te previene de padecer síntomas si lo contraes, sean leves o graves.

Las vacunas contra el Covid-19 previenen un porcentaje muy alto, de más del 90% de las hospitalizaciones, provocadas no sólo por las variantes hasta ahora habituales sino por las nuevas y más peligrosas como la variante Delta, y evita el desarrollo de síntomas con un 88% de éxito. Con la tercera vacuna se espera mantener y reforzar estas estadísticas y así evitar colapsos hospitalarios y de UCIs.

Este anuncio de Pedro Sánchez amplia una tercera vacuna que ya se ha inoculado a otros colectivos: concretamente a los mayores de 70 años, a los mayores que viven en residencias y a los vacunados con Janssen, que han comenzado a ponerse la dosis de refuerzo desde el 15 de noviembre.

Según los últimos datos de Sanidad, hasta este miércoles se habían administrado 2.904.255 dosis adicionales, mayoritariamente de Pfizer (más de 2,5 millones) pero también de Moderna. Las dosis de recuerdo son en todos los casos con vacunas de ARN mensajero.

Aún no hay fecha exacta para comenzar a poner la tercera vacuna a los colectivos que ha anunciado Pedro Sánchez en la rueda de prensa de ayer. Corresponderá a la Comisión de Salud Pública determinar la fecha en la que el grupo de edad de 60 a 69 años y los sanitarios y sociosanitarios empezarán a recibir también la tercera dosis.

COLECTIVOS CONCRETOS PARA LA TERCERA VACUNA

Vamos a concretar también los colectivos concretos que recibirán una tercera vacuna para completar la pauta, aparte de los mayores de 70 años y de 60 a 69 años. Hablamos de pacientes con trasplante de órgano sólido, personas en tratamiento con fármacos anti-CD20, con enfermedades oncohematológica y cáncer de órgano sólido, personas con nmunodeficiencias primarias, excluyendo el déficit de IgA y el defecto de formación de anticuerpos, pacientes con ciertos tratamientos inmunosupresores, de muy alto riesgo, personas con tratamiento sustitutivo renal (hemodiálisis y diálisis peritoneal) y personas con fibrosis quística, síndrome de Down de más de 40 años y residentes en centros de mayores.

Las dosis que han aprobado desde el Ministerio de Sanidad y ahora la anunciada tercera vacuna para nuevos colectivos, sirven para completar una pauta vacunal que puede ser de varias dosis, las necesarias para generar una respuesta inmune duradera en el organismo de la persona.

En cambio las dosis de refuerzo o booster se administras tras haber recibido la primera dosis o pauta vacunal y haber pasado suficiente tiempo, para hacer así que las defensas del organismo recuerden cómo actuar ante el virus.

¿QUÉ VACUNAS SE ADMINISTRARÁN?

Hemos visto que varios colectivos como los mayores de 70 años han recibido ya una tercera vacuna. Obviamente se han inoculado las vacunas que anteriormente se pusieron, por lo que se administrarán de las cuatro compañías autorizadas: ya hemos visto que Janssen está con segundas dosis (ya que era de una sola) y el resto se administrarán de Pfizer, Moderna y AstraZeneca.