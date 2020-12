yoconloshosteleros.

Comparte en redes sociales













Tengo un enorme respeto por las decisiones, extremadamente difíciles, que se adoptan desde la Administración en esta complicada pandemia que nos ha tocado vivir. No me gustaría estar en el pellejo de sus responsables. Dicho lo cual, me solidarizo hasta la médula con el sector hostelero, absolutamente indefenso y a la deriva, y al que se considera el Factor X y clave para sostener lo insostenible, que nos contagiamos de covid, sea donde sea, como sea y fundamentalmente por la irresponsabilidad humana pero no por la de los bares, cafeterías y restaurantes, que me consta, toman las medidas necesarias para que la propagación del maldito virus sea lo más complicada posible.

Por todo ello, que se adopten determinadas medidas como el cierre de la hostelería los días 24 y 31 de diciembre de 6 a 8 de la tarde, junto a otras las que van minando la supervivencia de los negocios hosteleros no es, cuanto menos, de recibo. Sobre todo porque la única justificación que se da es para que no haya aglomeraciones y evitar la propagación del virus. Pero no se explica el por qué se ha llegado a tal conclusión. Cuando realmente la cercanía social, la ausencia de mascarilla y no utilizar el gel hidro alcohólico abundan en otras partes, no precisamente y en todo caso muy localizadas, perseguidas y sancionadas, en las hostelería.

Fíjense en los contagios, ingresos, UCIs y muertes que se han venido produciendo y que se sepa si la mayoría es procedente de la explotación de estos negocios. Se llevarán una gran sorpresa.

Por tanto, yo estoy con mis amigos del gremio de la hostelería, me solidarizo con ellos porque ya está bien, porque una cosa es predicar pero otra es quitar el pan a quien de manera honesta y cabal contribuye a uno de los factores del escaso, o más bien nulo, progreso que esta nuestra ciudad de Cáceres está ” padeciendo”.

Los eslóganes están muy bien pero mientras no se demuestre lo contrario, desde Cáceres el Viejo hasta Aldea Moret no es Cáceres una ciudad para vivir. Así no.

#yoconloshosteleros.