Yolanda Díaz se irá de gira española en primavera para testear su nuevo proyecto político

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció en una entrevista en el programa ‘La Noche en 24 Horas’ de TVE que en primavera va a iniciar el proceso de estudio sobre si crea un proyecto político en la izquierda, como lleva meses adelantando.

En concreto, se refirió a esa labor como una “escucha activa” para lograr un proyecto “amplio, novedoso, moderno, democrático y diferente”, que aporte un “horizonte de esperanza”. Como ya es sabido, Díaz no quiere limitarse a Podemos e Izquierda Unida, actuales partidos con los que participa.

“Avanzo ya que en primavera me lanzo a un proyecto de escucha, voy a recorrer mi país (…) con una única vocación, que es la de reducir esa brecha democrática que hay entre la ciudadanía y la política”

Díaz pidió tiempo y prevé un periodo de unos 6 meses para escuchar a todas las partes y después tomará una decisión tras analizar la conclusiones.

De hecho, se resiste a ser la líder y candidata a las urnas en las próximas generales, señalando a un mero rol “secundario” de los partidos políticos en esa plataforma de vocación ciudadana, al margen de los partidos tradicionales. “Yo ahora mismo no soy candidata, quiero ser honesta porque no he tomado esa decisión”, zanjó al respecto.

La ministra dijo estar “ilusionada” con la meta que tiene en el horizonte y ve “esperanza” y “un proyecto de país”, los cuales tienen que culminar “en un proceso electoral”.

Pregunta por si Pedro Sánchez conoce sus intenciones al detalle, Díaz ha respondido que “conoce” información porque se la facilita, y “no solo como vicepresidenta”.

Sobre el nombre que podría tener el nuevo proyecto político, reveló que sí existen algunas ideas, pero que no quería develar ninguna de las opciones que es están estudiando.

Anteriormente, Díaz ha estado reunida en los últimos meses con algunas mandatarias poltiicas destacadas, tales como la catalana Ada Colau, la valenciana Mónica Oltra o la madrileña Mónica García.

Vía Diario Crítico