A toro pasado todos somos toreros.Digo esto,porque ahora

es fácil opinar sobre lo que teníamos que haber hecho o no.

Que si teniamos que haber empezado antes con las medidas,

Que se tenía que haber ordenado antes el confinamiento,

Que desde el primer día teníamos que haber utilizado las

mascarillas y los guantes etc.et.etc.etc,Seguramente que ,

de haber sido así,hubiese habido un cambio muy grande,

eso está fuera de toda duda.Pero no se puede paralizar

un país y una economía,cuando nadie de los que tenían

que tomar decisiones y esa resolución habían vivído algo

semejante.Era muy dificil.

Hay que tener en cuenta,que esta es una situación muy cambiante

completamente inédita.Lo que uno podía pensar hace una semana hoy

no tiene ningún sentido.Todavía recuerdo a los entendidos cuando nos

decían que el calor minimizaba los efectos del virus,de ser así,con la

oleada de calor que estamos padeciendo estos días en Extremadura

no habría ningún contagiado en nuestra región.Y en Africa no digamos.

Según ciertas noticias,los pobres negritos están muriendo como chinches.

Por eso hay que tener humildad para asumir que no se tiene ni idea

de lo que va a ocurrir.Ni como vamos a salir de esta,si mejores o peores.

Por otro lado,no hay que olvidar que el segundo brote de la llamada

gripe española de 1.918 la cual provocó la muerte de millones de personas,

fue más letal que el primero,precisamente porque la gente se relajó y se

despreocupó ya que era verano, por eso es conveniente extremar las

medidas de seguridad y tomar las debidas precauciones para evitar que

la historia se repita.

Finalmente quiero señalar que yo que soy un perro callejero,

más bien nocherniego y que estuve confinado casi tres meses sin salir

de casa por prescripción médica,debido a la gravísima septicemia

que sufrí,y que me tuvo en una cama de hospital casi cinco meses,estando

al borde de la muerte y también por las incómodas secuelas que vengo

arrastrando desde entonces,se me considera un paciente de alto riesgo.

Ni que decir tiene,que el estar tanto tiempo confinado supuso para

mí un enorme sacrificio,por eso no estoy dispuesto a que por culpa de

cuatro jóvenes y no tan jóvenes descerebrados,indocumentados

e irresponsables me vea obligado a pasar de nuevo por ese duro trance,

después de tomar todas las medidas necesarias que se me indican.

Es inadmisible que por unos irresponsables paguemos las

consecuencias los demás.En este tema hay que ser inflexibles.

Se ha dejado demasiada manga ancha y si algunos todavía no han

escarmentado,pues no habrá más remedio que aplicar medidas más

drásticas y sanciones más severas,a ver si de esa manera el personal

adopta un comportamiento más cívico y deja de ir a su libre albedrío.

Hay que tener bien presente que la única manera que tenemos

de erradicar al dichoso virus de nuestras vidas,es actuando con

responsabilidad.Por eso hay que tener los ojos bien abiertos y no bajar

la guardia bajo ningún concepto, porque todavía no se ha ido,aún permanece

entre nosotros y a día de hoy no sabemos por cuanto tiempo.Pues eso.