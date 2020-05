ACEIGEX EXIGE A LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN QUE ABRA LOS CENTROS INFANTILES PÚBLICOS

Tras la reunión mantenida ayer lunes con la Consejería de Educación, la Asociación de Centros de Educación Infantil y Guarderías de Extremadura exige que los centros infantiles públicos abran sus puertas para que entre todos podamos ayudar a las familias extremeñas a conciliar en momentos difíciles.

“Durante la reunión mantenida ayer, el Secretario General de Educación nos explicaba que se puede abrir y que cada centro es libre de hacer lo que quiera. Pues bien, los centros infantiles públicos los pagamos todos los extremeños y no entendemos que no se abran en una situación de extrema necesidad de conciliación para muchas familias si no existe ningún impedimento legal ni sanitario. Es ahora cuando las familias extremeñas más los necesitan para poder incorporarse a sus trabajos y no exponer a sus mayores. En la reunión, la Consejería de Educación reconoció que muchos de sus funcionarios demandaban este servicio porque estaban teniendo muchos problemas de conciliación, pero al preguntarles por qué no abrían sus centros públicos para ayudar a estos funcionarios obtuvimos una tímida respuesta diciendo que era su decisión.”, se expresa en un comunicado enviado a Digital Extremadura.

Desde ACEIGEX están dispuestos a abrir sus centros, ” pero necesitamos saber que es seguro para nuestros alumnos y nuestro profesorado. También necesitamos saber cómo proceder de la manera más correcta para minimizar riesgos de contagios y que nuestros centros no estén expuestos a nuevos cierres. Si los centros públicos abriesen estamos convencidos de que tendríamos protocolos sanitarios y legales adaptados a nuestros alumnos de 0 a 3 años. Cosa que ahora no tenemos.”

Añaden en la nota que ” Si se puede abrir, que la Consejería de ejemplo y abra sus Centros Infantiles. No pueden pretender que las familias lleven a los niños a los centros infantiles privados cuando han dicho que ellos no abren por no poder mantener el distanciamiento social y las normas sanitarias. Si ellos, que son la Administración Pública no pueden, centros privados pequeños con menos medios y personal tampoco. A nosotros nos cuesta dinero tener nuestros centros cerrados, pero no abriremos por responsabilidad y por la salud de nuestras familias si no es seguro. Y esa es la sensación que transmiten desde la Consejería de Educación al no abrir sus centros infantiles.”

Si es seguro, que abran los centros infantiles públicos ” y nosotros les seguiremos y también abriremos para apoyar a las familias. Si no es seguro, que no se escondan detrás de la ambigüedad de las leyes para poner en riesgo a nuestros alumnos y nuestros proyectos de vida que ellos llaman centros privados.”, conlcuye la nota.