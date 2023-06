Acuerdo de gobernabilidad PP-VOX: Sin palabras no hay acuerdo

La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha firmado este viernes con el líder regional de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, su acuerdo para materializar en la región un gobierno de coalición. Guardiola y Gordillo han suscrito este acuerdo en la Sala de la Autonomía del Parlamento extremeño. Las sonrisas y el apretón de manos ante los periodistas y algunos que otros militantes y simpatizantes se han hecho ver aunque más tarde la despedida entre ambos ha sido con un beso.

Una consejería, relacionada con la Agricultura, uno de los principales artífices del PIB extremeño que tendrá las competencias de gestión forestal, incendios forestales, infraestructuras rurales y naturales, pesca, caza y toros, amén de un senador autonómico e incluir un mimbro de VOX en la mesa de la Asamblea, aunque hay que modificar el reglamento, han sido » las prebendas» que el Partido Popular ha cedido a VOX. Asimismo, se ha afirmado que no habrá más cargos de VOX en otras consejerías.

Ambas formaciones han consensuado un acuerdo programático de 60 medidas en el que, se contemplan las prioridades de las familias extremeñas , combatir el paro, la pobreza, la falta de oportunidades y la despoblación». amén de medidas económicas y sociales en un gobierno «de todos, para todos, sin rodillo y sin censura», según se ha enfatizado.

GUARDIOLA

La líder del PP extremeña ha explicado que su palabra » no es tan importante como el futuro de los extremeños. Es preferible que me frustre yo a que se frustre el futuro de los extremeños» además de aclarar, algo con lo que se venía especulando y que incluso algunos medios han publicado, que «Yo nunca he presentado mi dimisión. Soy consciente de que había mucha gente que yo diera ese paso, pero habría ganado la gente que quiere que esta tierra no prospere».

Guardiola considera que todo lo que se ha venido afirmando estos días pasados «se ha utilizado de forma torticera por el interés de quien nos quiere enfrentar» para recalcar que «Yo no asumo los postulados de Vox y ni Vox asume los del PP, somos partidos diferentes».

PELAYO

El líder de VOX en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, considera que este viernes 30 de junio de 2023 es un día histórico porque «por fin los extremeños verán un cambio político que se verifica en este acuerdo que se desarrollará siempre buscando el bien de Extremadura sin estridencias, con la mano tendida, con lealtad y espíritu de colaboración «.

Gordillo ha señalado » que se ha impuesto la sensatez por ambas partes», considerando que ambos han sido generosos para enfatizar señalando que «La cordura ha llegado y Extremadura va a tener lo que se merece».

FEIJÓO

Núñez Feijóo ha señalado que «sin palabra, no hay política»., además de abogar por la necesidad de la palabra para hacer política y, por la otra, y así, María Guardiola cede su palabra por el bien común.

Para el líder de los populares, su único propósito pasa por unir a los españoles alrededor de un proyecto que no tiene etiquetas, no va contra nadie, no señala, no divide, no reparte carnés de nada y no excluye a nadie. Un proyecto que, antepone los intereses generales, sin ataduras.

EL ACUERDO

Para conocer el contenido del cuerdo pinchar en el enlace:

230630 Acuerdo PP VOX Extremadura