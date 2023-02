Adenex pide al PSOE que retire la propuesta de ley sobre las zonas ZEPA de la región

Comparte en redes sociales

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura, ADENEX, considera que el proyecto de ley sobre las zonas ZEPA de la región generan inseguridad jurídica y perjudicará a Extremadura, al poner en riesgo los fondos europeos recibidos durante dos décadas por pertener a la Red Natura 2000. Así lo ha puesto de manifiesto el presidente de ADENEX, Jorge Vega, en su intervención ante la Asamblea de Extremadura este lunes.

Esta propuesta de Ley pretende garantizar la seguridad jurídica, pero la realidad es que no solo no lo logra, sino que contribuye a aumentar dicha inseguridad. En primer lugar, hay que aclarar que las directivas de aves y hábitat por la que se regulan las ZEPAs y su inclusión en la Red Natura 2000 europea no obligan a hacer una declaración formal de estos espacios, sino que simplemente exigen que se designen por el Estado las ZEPAs y se aprueben medidas administrativas adecuadas para su preservación. La ley de 2007 de protección de la Biodiversidad estableció que las ZEPAs se designaban solo ante el Ministerio de Medio Ambiente y la Comisión Europea. Es importante aclarar que esta ley no tenía efectos retroactivos, solo se aplicaba a partir de su publicación. Por lo tanto, las zonas ZEPA declaradas como tales antes de su aprobación en 2007 tienen la misma categoría y protección jurídicas que las aprobadas después de esa fecha.

En el caso de la ZEPA del Embalse de Valdecañas, su declaración como espacio protegido se remonta a 2003, misma fecha en la que entró dentro de la Red Natura 2000. La Junta aprobaría su plan de gestión en 2010, una vez construido el complejo turístico en su estado actual. Esta cuestión de su declaración como ZEPA e inclusión en la Red Natura 2000 es un hecho innegable, por mucho que la Junta quiera retorcer las normas por las que se regula.

Que todas las ZEPAs incluidas en el Decreto 110/2015 son ZEPAS, aunque no dispongan de declaración expresa, es también cuestión de hecho y derecho indiscutibles para la Junta y para el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que revisó y declaró su nulidad parcial. ¿Cómo puede desdecirse ahora la Junta diciendo que se ha equivocado? ¿Se equivocaron también todos los tribunales? ¿En todas las sentencias?

De aprobarse esta ley se llegaría al absurdo de poder anular por ejemplo los planes de ordenación de estos espacios y las ayudas y subvenciones a la RED NATURA 2000, pues si no existían las ZEPAS en el momento en que se aprobaron, todo el dinero recibido de Europa se habría hecho de manera indebida. Esto pondría a Extremadura en una situación muy delicada ante la Comisión Europea y es muy probable que hiciera a la región devolver los millones de euros recibidos durante estos veinte años por pertenecer a la Red Natura 2000. Porque, a pesar de lo que la Junta y algunos colectivos quieran hacer creer, no se puede engañar a la ciudadanía extremeña: las ZEPAs y la Red Natura 2000 han recibido millones de euros de Europa desde su declaración, destinados a hacer de esta región un lugar más desarrollado y en equilibrio con el medio ambiente. Si no se ha conseguido, no ha sido porque esos territorios hayan estado protegidos ambientalmente, sino por la mala gestión que se ha podido hacer de esos fondos, que no han logrado el objetivo para el que estaban destinados.

Además, la declaración de estas ZEPAs mediante ley vulnera el derecho fundamental, recogido en el artículo 24 de la Constitución, de acceso a la justicia, al impedir la participación pública, la consulta a expertos e informes preceptivos y el acceso a un recurso frente a dichos decretos por parte de los ciudadanos y ONGs. Pero no solo eso, también vulneraría la Ley 42/2007,del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, sobre la Declaración de las Zonas Especiales de Conservación y de las Zonas de Especial protección para las Aves, que exige su aprobación mediante decreto de las CC.AA., tras un trámite de información pública y su dación de cuenta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (hoy Ministerio de Transición Ecológica y Desarrollo Rural) a efectos de su comunicación a la Comisión Europea..

Por todos estos motivos, ADENEX pide al Partido Socialista que retire la propuesta de ley, por todos los perjuicios que su aprobación conllevaría para toda Extremadura y por ir en contra de la legislación vigente.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, no se debe olvidar que los espacios Red Natura 2000 han servido y sirven desde su declaración, como motor económico y social asociados al medio ambiente y a las tradiciones de nuestro territorio.

Extremadura está a tiempo de ser un ejemplo de desarrollo sostenible, no dejando al margen y potenciando sus espacios protegidos, incluidas las ZEPAS, que se están viendo seriamente afectadas, de manera directa e indirecta, con determinados proyectos que se alejan totalmente de las raíces del territorio.