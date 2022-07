Comparte en redes sociales

Agosto podría arrancar con otra ola de calor en España

Nuestro modelo comienza a prever otra ola de calor para la próxima semana. A partir del domingo las temperaturas subirán y, días más tarde, algunas capitales de provincia podrían aproximarse a los 45 ºC.

Las temperaturas extremadamente altas que venimos padeciendo durante casi todo el mes de julio, la ola de calor en definitiva, parece que nos va a dar una ligera tregua. No es que vaya a producirse un descenso llamativo en el centro y el sur, pero a lo largo de varias jornadas (no muchas) no se llegará a los extremos que se han venido registrando día tras día.

De hecho, ayer ya se notó y fue el primer día tras varias semanas seguidas en que no se alcanzaron los 40 ºC en ninguna capital de provincia. Sin embargo, el pasado martes, el terral dio lugar a que las máximas de España se registrasen en Málaga y en parte de su provincia. En Estepona, en plena costa del sol, los termómetros llegaron a marcar 43 ºC y en el Centro Meteorológico de la capital malacitana se midieron 42 ºC.

A lo largo de los próximos díasexistirá la posibilidad de que se produzcan precipitaciones tormentosas, localmente fuertes en los Pirineos, el centro y en la mitad oriental peninsular, sobre todo en el norte de las regiones próximas al Mediterráneo. Allí las cálidas temperaturas de las aguas de dicho mar constituyen un elevado factor de riesgo al que habrá que sumar el hecho de que los vientos dominantes serán de componente este y, en consecuencia, llegarán a la Península cargados de humedad