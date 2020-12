Comparte en redes sociales













ESTE AÑO LA MARCHA POR LA PAZ SERÁ ONLINE “AL CALOR DE LA PAZ”

La Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria-Cáceres, junto con otras confesiones religiosas presentes en Extremadura, organizan la Marcha por la Paz “Todas las religiones por la paz”, que este año alcanza su décimo novena edición y, marcada por la situación de la pandemia mundial que estamos viviendo, se desarrollará de forma online el próximo sábado, 19 de diciembre de 2020 a las 18 horas.

Bajo el lema: “Al calor de la paz”, esta marcha pretende ser un signo de esperanza en nuestra sociedad. “Queremos transmitir al mundo que las personas de fe podemos tender puentes, romper muros y sembrar reconciliación”, explica la delegada de Relaciones Interconfesionales, María José Sánchez.

El grupo interreligioso “Artesanos de la Paz”, en el que participan cinco confesiones religiosas diferentes (Comunidad Católica, Islámica, Evangélica, Budista y Bahá´í) del cual forma parte la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis, propone algo diferente: CELEBRAR LA MARCHA POR LA PAZ DESDE YOUTUBE https://www.youtube.com/c/DiocesisCoriaCaceres/videos

Para participar piden que se envíe una foto antes del día 15 de diciembre al correo electrónico: marchaporlapazcaceres@gmail.com. La foto puede ser saludando, o con carteles que hagan referencia a la Marcha de “Todas las Religiones por la Paz”.

También sirve algún dibujo o imagen original, desde un lugar preferido, desde casa, una parroquia, el parque, el autobús o cualquier lugar. Con todas las fotos, dibujos e imágenes se hará un gran poster.

El día 19 de diciembre, a las 18 horas, en el canal de YOUTUBE de la Diócesis de Coria-Cáceres, los diferentes representantes religiosos de las cinco confesiones religiosas participantes, realizarán un saludo y leerán el Manifiesto en varios idiomas. El póster se publicará también en ese momento.

La celebración de esta marcha en estos momentos, desde nuestros hogares, se celebra, según María José Sánchez: “en un año diferente, no cabía otra opción que una marcha diferente, pero con un mismo sentir. Hacemos nuestras las palabras del Papa Francisco: ‘Cada uno de nosotros está llamado a SER UN ARTESANO DE LA PAZ, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando muros’ (Fratelli Tutti 284)”

Además de la Diócesis de Coria-Cáceres, organizan esta iniciativa la Comunidad Islámica de Cáceres, la Iglesia Evangélica española de Mérida-Miajadas, la Comunidad Bahá’i de Extremadura y la Comunidad Budista “El Olivar del Buda”.

Origen de la Marcha por la paz

Esta marcha por la paz en Cáceres, comenzó por iniciativa de los jóvenes de la parroquia de Guadalupe de Cáceres, tras los atentados contra las torres gemelas de Nueva York, en 2001. A ella puede acudir cualquier persona, sea o no de una confesión religiosa, que comparta estos valores.

Además, en ediciones anteriores, la marcha se replicó en cuatro pueblos de Sierra de Gata: San Martín de Trevejo, Cadalso, Villasbuenas de Gata y Perales del Puerto.

En la organización cada año colabora la Asociación DYA Extremadura, la Hermandad de Donantes de Sangre de Cáceres y las parroquias Trébol de la Diócesis.