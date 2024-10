Alerta amarilla por lluvias en toda la región extremeña

Redacción DEx, 15 de octubre de 2024.- Se ha activado la alerta amarilla en toda la región por lluvias, tormentas y fuertes rachas de viento debido a la llegada de la borrasca Leslie.

La provincia de Cáceres, en Extremadura, se encuentra bajo alerta naranja debido a lluvias que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que Badajoz tiene aviso amarillo por precipitaciones de hasta 15 litros en una hora o 40 litros en 12 horas.

Para el miércoles y jueves, se mantendrá el tiempo inestable en la mayor parte de la península y Canarias, con lluvias intensas en Extremadura.

BORRASCA LESLIE

Que nadie se asuste. Esto es algo relativamente frecuente por aquí. Muchos de los ciclones tropicales que llegan como huracanes al Caribe después tienen una segunda vida como borrascas atlánticas en nuestras latitudes. En viaje de ida y vuelta, como el de Colón en el descubrimiento. En este caso, en la ida se refuerzan y ganan intensidad y en la vuelta vienen más al norte por aguas más frías y la van perdiendo.

Entonces tenemos un ciclón postropical, porque ha perdido sus características tropicales pero continúa girando, como es el caso de Leslie que ahora se llama Ex Leslie, o tenemos directamente los restos del huracán, pero ya sin características tropicales ni quiera un giro de sus nubes, solo son restos, como ocurre ahora con los restos del famoso huracán Milton que atravesó La Florida. La una y el otro, Ex – Lelie y los restos de Milton, se van a unir ahora en el Atlántico (en realidad Milton se va a integrar en Ex Leslie) y de ahí partirán las lluvias que nos afectarán en los próximos días.