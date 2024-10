Baja el IPC en Extremadura

Extremadura, 15 de octubre de 2024.- Parece que septiembre ha traído buenas noticias en el ámbito económico, con una bajada del IPC al 1,3% en Extremadura. Esto se debe a una caída de seis décimas en el último mes.

El dato de septiembre es el más bajo registrado en Extremadura desde febrero de 2021.

En términos mensuales, la inflación en Extremadura disminuyó un 0,6%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,1%.

Donde más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,3% más que en septiembre de 2023 (-1,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4% más (-0,9 puntos); restaurantes y hoteles, un 2,9% más (-0,5 puntos) y otros bienes y servicios, un 2,8% más (-0,7 puntos).

dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en transporte, un -3,9% (-2,9 puntos respecto a la tasa del mes precedente); vestido y calzado, un -1,1% (-0,4 puntos); comunicaciones, un -0,4% (+0,1 puntos)

QUÉ ES EL IPC

Cuando hablamos de IPC nos referimos al Índice de Precios al Consumo, uno de los principales indicadores económicos que todos debemos conocer y que resulta fundamental para nuestro día a día.

El IPC nos muestra la evolución del nivel de los precios tanto de los bienes como de los servicios de nuestra economía a lo largo del tiempo

¿Cada cuánto se actualiza el IPC?

El Dane actualiza el dato de IPC todos los meses. A finales del mes anterior se publica lo que se conoce como “dato adelantado”, para después publicar el dato definitivo entre el 10 y el 15 del mes correspondiente. Lo normal es que el dato adelantado y el dato definitivo sean el mismo.

Tipos de IPC y características

¡Seguimos! Vamos a ver qué tipos de IPC existen y sus características.

IPC Armonizado

Se utiliza en la Unión Europea para comparar el Índice de Precios de los diferentes miembros, por ejemplo, el IPC de España con el de cualquiera de las otras economías de la zona euro. La cesta de productos que se utiliza es común para todos los países.

IPC Subyacente

Cuando hablamos de IPC o inflación subyacente nos referimos a aquel que no tiene en cuenta el precio de los productos energéticos ni de los productos alimenticios no elaborados, es decir, los que más varían su precio durante el año. Con el IPC subyacente se puede obtener una visión más estable de la evolución de los precios en un país.

Cómo se calcula el IPC

Como decíamos, el DANE es el encargado de calcular el IPC. Para ello, utiliza una cesta de bienes y servicios que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Un ejemplo? Hace apenas unos años, con el “base 2016”, se incorporaron artículos como los servicios en línea de video y música o el café monodosis. Y se eliminaron otros como la videocámara o el DVD grabable.

La fórmula para calcular el IPC podríamos definirla de la siguiente forma:

IPC = (Precios nuevos x cantidades nuevas) / (Precios anteriores x cantidades anteriores) x 100

Cómo nos afecta el IPC

¿Has escuchado alguna vez eso de que “el IPC mide el costo de la vida”? Pues es una buenísima definición. Al final, este índice no recoge los precios de un producto o un servicio, si nos sus variaciones en el tiempo, es decir: si sube o baja de precio.

Si el IPC sube un 2% querrá decir que nuestra cesta de la compra la costará un 2% más comprando lo mismo que en el mes o periodo anterior.

Pensemos que, si la “cesta de la compra básica” sube a un ritmo diferente a nuestros ingresos, no podremos comprar lo mismo, a pesar de que nuestro salario se mantenga igual. Por ello, tanto el Estado como algunas empresas privadas suben el salario de los empleados una vez al año en función del IPC del año anterior, para que así no pierdan poder adquisitivo.

Pero, ¿qué puedes hacer tú para paliar una subida del IPC? Deberás planificar a medio y largo plazo la gestión de tus ahorros, es decir, invertir para que todo ese dinero que tienes ahorrado y parado no pierda valor con el paso del tiempo

Piensa que, incluso aunque tus productos de inversión te dan rentabilidad, si está por debajo del IPC, estarás perdiendo dinero. Por eso, debes asegurarte de que la Tasa Anual Efectiva (TAE) es superior al IPC anual previsto.

Cómo afecta el IPC a las pensiones

Las pensiones se revalorizan cada cierto tiempo en función de lo estimado por el Gobierno. Las rebajas del IPC siempre serán positivas para la economía de los pensionistas, cuyo principal problema es que sus pensiones no suelen o solían subir a la par que el IPC, si no que se quedaban por debajo, dificultando el consumo y el ahorro.

Esto a partir de ahora debería cambiar, puesto que el pacto al que llegó el Gobierno con los agentes sociales vincula la subida de las pensiones al IPC.

Cómo afecta el IPC a las empresas

Una subida del IPC puede afectar de muchas formas distintas a las empresas. Estas son algunas de las más directas y evidentes:

Al reducirse el ahorro de las familias, el consumo es menor.

Pueden ver incrementados los precios de los proveedores.

En el lado positivo, en el caso de que mantengan su volumen de ventas, el aumento de precios aumentará sus beneficios.

IPC en los salarios: ¿suben?

Como decíamos anteriormente, algunas empresas privadas y el sector público suelen subir los salarios conforme el IPC. Sin embargo, esto no es algo obligatorio ni ocurre en todas las empresas. Además, tengamos en cuenta que esto no es necesariamente una mejora de las condiciones salariales, si no una equiparación que permite a los trabajadores mantener su poder adquisitivo.

IPC e inversiones y/o Bolsa

Cuando baja la inflación fomentamos el ahorro y, por lo tanto, también la inversión. Es lógico: si una persona tiene más dinero para ahorrar porque su “cesta de la compra” no sube, tendrá más dinero para invertir. Así, la Bolsa y los diferentes fondos de inversión aumentarán su volumen de negocio. Sin embargo, si sube el IPC, bajará el poder adquisitivo de los ciudadanos, resintiendo la actividad bursátil.