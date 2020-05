ANPE Extremadura considera “prudente y sensata” la decisión adoptada sobre la asistencia del alumnado extremeño

Sin embargo consideran, en un comunicado enviado a Digital Extremadura, ” que tanto para las tareas administrativas para la matriculación del alumnado, así como para los refuerzos puntuales en los últimos niveles de la etapa de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, la modalidad aconsejada debiera ser la telemática y no presencial, pues no existen garantías de no contagio tanto para docentes como para alumnado.”

Desde ANPE reivindican a la Consejería de Educación que los centros educativos deben permanecer cerrados hasta Septiembre, ” ya que no poseen las medidas higiénicas, sanitarias y de protección suficientes, para preservar la salud de los trabajadores de la enseñanza y del alumnado.”

Por último este colecivo destaca ” el inmenso trabajo que se ha realizado y están realizando nuestros docentes para con sus alumnos así como agradecer el apoyo recibido a los postulados de ANPE en defensa de garantizar la salud e integridad de los trabajadores de la enseñanza.”