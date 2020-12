Araceli, residente de 96 años, primera persona en España vacunada contra el COVID-19

Este domingo ha comenzado “el principio del fin” tal y como anticipaba esta semana el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que remarcó la importancia del inicio de una campaña de vacunación masiva prácticamente sin precedentes en nuestro país.

La compleja misión de vacunar a todo un país durará meses, pero, de momento, ha comenzado a las 09.01 h de este domingo en Los Olmos, una residencia de mayores de Guadalajara. Allí se ha administrado la primera dosis a Araceli, residente de 96 años, la de mayor edad de todo el centro. “Estaba un poco nerviosa”, ha reconocido antes de recibir la dosis. Ha notado con el pinchazo “un poquito de picor, pero nada”. “Es muy importante que todos nos portemos bien y que el virus se vaya”, ha sentenciado.

Minutos después ha sido vacunada Mónica, una técnica de cuidados auxiliar de enfermería que es además la trabajadora más joven de la residencia. “Ser la primera vacunada es un orgullo y queremos que se vacune todo el mundo, ha fallecido mucha gente”, ha subrayado.

Esas imágenes de las primeras inmunizaciones —se repetirán en dos residencias de cada provincia a lo largo de este domingo— quedarán marcadas en la memoria de millones de españoles y subrayan las prioridades marcadas por la estrategia de vacunación del Gobierno, que divide a toda la población española en 15 grupos que se irán vacunando por orden de prioridad a lo largo de 3 fases. En esta primera etapa se vacunará a los 4 grupos de población designados prioritarios:

Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario Otro personal sanitario y sociosanitario Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas

Las primeras dosis que se han puesto este domingo y las se inyectarán en los próximos días se utilizarán para vacunar al grupo 1 y 2, en ese mismo orden.

España recibirá a lo largo de las próximas 12 semanas 4.591.275 dosis de esta vacuna de Pfizer con las que se conseguirá inmunizar a 2.295.638 personas, ya que se requiere inyectar dos dosis con un intervalo mínimo de 21 días, lo que sería suficiente para completar la vacunación de al menos esos dos primeros grupos de población.

De momento España irá recibiendo dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer en colaboración con la biotecnológica alemana BioNTech, la única aprobada hasta la fecha por la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés).

Una vacuna con una tecnología pionera y varios interrogantes

La vacuna de Pfizer ha demostrado tener una efectividad del 95% en los ensayos clínicos, por lo que está muy por encima de la eficacia media que ha tenido la vacuna de la gripe en los últimos 10 años o incluso de la de la varicela (92%).

La vacuna supone además un gran hito en el campo de la investigación médica. No solo por lo rápido que se ha desarrollado —otras vacunas han tardado décadas en llegar a la población— sino porque se trata de una vacuna de ARN mensajero, por lo que es la primera de este tipo que ha obtenido la autorización para uso humano.

“Sería muy interesante que funcionaran las vacunas de ARN mensajero”, señalaba Adolfo García-Sastre, director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes vinculado al Hospital Monte Sinaí de Nueva York, en una entrevista con Business Insider España.

En lugar de introducir en el cuerpo una versión “atenuada” del virus, estas vacunas introducen un material genético (conocido como ARN mensajero) con instrucciones para que las células humanas fabriquen unas proteínas determinadas.

En concreto, en este caso la orden es fabricar un antígeno específico, la característica espícula que permite al coronavirus adherirse a las células humanas para infectarlas. La proteína en sí misma es inofensiva, pero su presencia desencadena la respuesta del sistema inmunitario, produciendo unos anticuerpos que ya sabrán cómo actuar para evitar infecciones posteriores.

El grado de protección óptimo frente al coronavirus se alcanza 7 días después de haber recibido la segunda dosis de esta vacuna de Pfizer (28 días después de la primera) y los efectos adversos notificados hasta ahora son leves, una noticia positiva si se tiene en cuenta la cantidad de personas que han recibido ya las dosis. Los efectos secundarios más frecuentes son el dolor en la zona de la inyección, la fatiga, el dolor de cabeza, escalofríos o fiebre; es decir, efectos muy similares a los que puede provocar la vacuna de la gripe.

¿Y qué pasa con las reacciones alérgicas graves que se han producido en Estados Unidos y Reino Unido? Son de momento unos pocos casos (8 en total) después de haber vacunado a más de un millón de personas. Los dos casos de Reino Unido, en concreto, se refieren a personas que debían portar consigo siempre adrenalina por sus continuas alergias. Aun así, la autoridad británica reguladora de los medicamentos ha pedido que se evite la vacuna de Pfizer en pacientes con historial alérgico grave.

En España en principio no habrá excepciones sino un “sistema de fármaco-vigilancia” para supervisar los posibles efectos adversos según ha explicado Salvador Illa.

Dos personas han tenido una reacción alérgica a la vacuna de Pfizer: qué contiene exactamente cada dosis

Por el momento no hay datos que permitan determinar durante cuánto tiempo genera protección la vacuna ni si es capaz de prevenir la transmisión del coronavirus entre personas. La ciencia dará respuesta a ambos interrogantes con el tiempo: de hecho también ya se está estudiando si mantiene la eficacia frente a la variante del coronavirus que se ha propagado con rapidez en Reino Unido y ya ha llegado a España. Incluso se podrá modificar para adaptarse a las mutaciones genéticas en solo 6 semanas, según ha adelantado el CEO de BioNTech.

Las medidas de protección seguirán siendo imprescindibles

La campaña de vacunación inicia una nueva etapa en la lucha contra la pandemia, pero el regreso a la “antigua” normalidad todavía sigue estando lejos. Para ello es necesario alcanzar una inmunidad de rebaño que precisamente es otra de las grandes incógnitas de la pandemia y motivo de debate incluso entre los expertos.

“Realmente no sabemos cuál es el número real. Creo que el rango real está entre el 70 y el 90%. Pero no voy a decir el 90%”, explicaba en la víspera de Navidad el doctor Anthony Fauci, el experto en enfermedades infecciosas más destacado de Estados Unidos, en una entrevista a varios expertos publicada en el New York Times.

“Teniendo en cuenta la magnitud de la campaña de vacunación, hasta después del próximo verano va a ser muy complicado. Posiblemente en el último trimestre del próximo año“, apuntaba hace unos días Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, en una entrevista en La Información.

En todo caso el regreso a la normalidad será gradual conforme se vayan recibiendo las dosis para vacunar a la población y se vayan resolviendo las incógnitas que faltan por resolver. Además, varios organismos ya han denunciado que la campaña de vacunación será muy desigual, ya que las zonas más pobres van a tardar mucho más en tener acceso a las dosis. Puede ser una cuestión no solo de meses, sino de años.

“Si tenemos la enfermedad en otras partes del mundo, no me queda claro que podamos regresar y hacer grandes eventos deportivos o abrir los bares porque, como pasa ahora en Australia o Corea del Sur, el riesgo de reinfección está ahí. Así que mientras siga activo por el mundo, no estoy seguro de que vayamos a volver completamente a la normalidad”, reflexionaba hace unas semanas podcast Bill Gates, que durante años ha alertado sobre la amenaza para la humanidad que constituía una pandemia vírica.

Una encuesta informal realizada por el New York Times a 700 epidemiólogos llegaba a principios de diciembre a una conclusión similar. La mitad aseguró que no pensaba cambiar su comportamiento personal hasta que al menos el 70% de la población esté vacunada, mientras que solo el 30% confesó que introduciría algunos cambios una vez recibieran la inyección.

Karin Michels, profesora de epidemiología en la UCLA (Los Ángeles, California), por ejemplo, afirmó en esa encuesta que probablemente pasarían muchos años hasta que fuera lo suficientemente seguro para “volver aproximadamente al estilo de vida que teníamos antes”. Y apuntilló: “Tenemos que conformarnos con vivir con el virus”.

Ante las incógnitas sobre la duración de la inmunidad, la posibilidad de que el virus mute todavía más, los retos que supone la distribución de la vacuna y la posible reticencia de algunos grupos a aceptarla, la receta de los expertos es clara: el distanciamiento físico, las mascarillas y el resto de medidas de protección que ya hemos incorporado a nuestras vidas seguirán conformando por ahora nuestra ‘verdadera’ normalidad.