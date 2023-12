Asaja Extremadura exige una partida de 6 millones de euros para los ganaderos excluidos de las ayudas por la fiebre hemorrágica epizoótica

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha exigido a la Junta de Extremadura que incluya en los próximos presupuestos regionales una partida adicional de seis millones de euros destinada a los 2.100 ganaderos que quedaron excluidos de las ayudas por la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE). Esta enfermedad ha causado estragos en la ganadería bovina y cervuna de toda España y, según García Blanco, la gestión de la misma ha sido caótica.

García Blanco señala al gobierno de Pedro Sánchez como el principal responsable por su inacción y falta de coordinación entre las comunidades autónomas. Además, espera que actualmente estén trabajando en la búsqueda de una vacuna eficaz, ya que teme que la enfermedad vuelva a causar estragos este verano.

El presidente de Asaja Extremadura critica la falta de coordinación y uniformidad en las ayudas proporcionadas por las diferentes comunidades autónomas. Según él, las ayudas de La Rioja, Andalucía y Extremadura son tan diferentes que parecen provenir de países distintos.

García Blanco recuerda que en Extremadura se estableció una línea de ayuda con un mínimo de 200 euros y un máximo de 7000 euros, a razón de 35 euros por vaca, para todas las explotaciones que hubieran comunicado la existencia de la enfermedad en su explotación antes del 15 de octubre. Sin embargo, este plazo excluyó a los ganaderos que no realizaron el saneamiento en esas fechas y, por tanto, no se les realizó la encuesta epidemiológica.

Actualmente, la Junta de Extremadura está recibiendo comunicaciones de los ganaderos, estimadas en torno a 2100 explotaciones, en las que se notifica mediante un escrito adjunto a un certificado veterinario que han sufrido la enfermedad o la están padeciendo actualmente.

Por ello, Asaja Extremadura considera que es de justicia que la Junta de Extremadura no deje desamparados a los ganaderos de vacuno que no han percibido esta ayuda y no realice discriminación alguna. Para resolver esta situación, piden que se introduzca una partida de seis millones de euros en los presupuestos. Asaja Extremadura va a iniciar una ronda con todos los grupos parlamentarios para que se incluyan en los presupuestos.