Barcelona, entre las 5 mejores ciudades inteligentes del mundo

La eficiencia energética es el principal foco de una smart city o ciudad inteligente. Las ciudades se componen de miles de elementos y, hoy en día, no existe infraestructura o área de gestión que no pueda beneficiarse del uso de la tecnología. Un ejemplo de ello son las farolas que, gracias a sensores inteligentes, atenúan la intensidad de la luz cuando no hay peatones ni coches cerca. Cada vez más ciudades del mundo apuestan por un desarrollo eficiente, configurándolas como habitables a la par que sostenibles.