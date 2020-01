Beatriz Ledesma, investigadora: “Nuestros políticos deberían tener muy claro que la ciencia no es un gasto sino una inversión”

La investigadora de la UEx Beatriz Ledesma trabaja en el desarrollo y mejora de fuentes de energía renovables y sostenibles

Beatriz Ledesma Cano es una joven investigadora que está desarrollando su etapa postdoctoral en el Grupo de Investigación Aprovechamiento Integral de Residuos Biomásicos. Licenciada en Ingeniería Química por la UEx, su tesis doctoral sobre regeneración de carbones activados y tratamientos de gasificación la realizó en el Departamento de Ingeniería Mecánica, Energética y de Materiales. En su incipiente carrera ha destacado por su producción científica, que le ha valido el premio a la Trayectoria a la Excelencia Investigadora de la Universidad de Extremadura en la modalidad junior en 2019.

Biomasa, hidrocarbonización, gasificación, adsorción, energía son algunas de las palabras clave, ¿puedes explicar tu principal línea de investigación?

Investigo principalmente el aprovechamiento de residuos con distintos fines, ya sea energético como biocombustibles o producción de sólidos porosos para utilizarlos en procesos de adsorción. De esta manera, siempre logramos dar un valor añadido a la materia prima inicial y, a su vez, trabajamos para mejorar las condiciones del proceso que lo generan.

¿De qué manera la ingeniería trabaja para aportar soluciones tecnológicas a los desafíos medioambientales de este siglo? ¿Desde la UEx, cuál es vuestro principal valor añadido?

Actualmente la ingeniería está apostando fuerte por conseguir tecnologías eco-amigables y eco-eficientes. En este sentido, la ingeniería trabaja en la búsqueda de fuentes de energía limpias y renovables para intentar hacer frente a los principales desafíos como son el cambio climático, la contaminación ambiental y la escasez de agua. Desde nuestro grupo de investigación somos conscientes de la necesidad de una transición hacia unas energías limpias y en ello versa nuestra principal línea de investigación. Ahora estamos apostando fuerte por la economía verde y circular. Así, creemos que la investigación sobre una economía sostenible a través de técnicas como la hidrocarbonización no solo debe basarse en la conversión de biomasa lignocelulósica como se ha investigado en los últimos años, sino que también, debe centrarse en los desechos resultantes de las biorrefinerías. Esta industria en concreto está en pleno auge y seguirá creciendo porque es una opción muy factible para combinar las energías renovables y las prácticas químicas, compitiendo así con los combustibles fósiles.

¿Cuáles son tus retos profesionales en los próximos años? ¿Según tu opinión, cuáles son las principales reivindicaciones de los jóvenes investigadores en España?

Mi principal reto profesional es seguir investigando y descubrir cosas nuevas que es lo que más me gusta y disfruto. Sin embargo, el perfil de investigador en la Universidad de Extremadura no es nada estable. Por tanto, me gustaría poder conseguir una plaza como docente que a la vez te permita investigar. Y en cuanto a las principales reivindicaciones de los jóvenes investigadores en España creo que no me equivoco si digo que la principal es la precariedad laboral. Es difícil garantizar las condiciones del puesto de trabajo y se sufren muchas situaciones de incertidumbre, ya que los derechos de los jóvenes investigadores en pleno siglo XXI nos están bien establecidos. Nuestros políticos deberían tener muy claro que la ciencia no es un gasto sino una inversión.

Desde el grupo lleváis a cabo colaboraciones con investigadores de otros países y universidades. ¿La internacionalización y multidisciplinariedad son hoy la clave del éxito?

En cierto modo sí porque los principales proyectos de investigación competitivos se consiguen aunando grupos de investigación de diferentes países y cuyas líneas de investigación aporten soluciones diferentes a los retos propuestos.

Como mujer ingeniera, ¿cuál es tu valoración de la falta de interés de las chicas por las carreras STEM, en especial las ingenierías? ¿Siempre quisiste ser ingeniera?

Sinceramente creo que esto está cambiando, cada vez se intenta más potenciar el interés de las chicas por estos estudios, sobre todo porque las salidas profesionales están cada vez más relacionadas con carreras STEM. Es cierto que las chicas no se interesaban, o aún no se interesan, por las ingenierías porque piensan que, una vez terminen sus estudios, el futuro laboral que se pueden encontrar es mayoritariamente masculino. Además se enfrentan a factores como son la brecha salarial, la exclusión de proyectos competitivos, disponer de menos opciones para la promoción etc. Pienso que las mujeres tenemos que atraer a las mujeres, sólo es necesario tener las habilidades y las aptitudes necesarias para lograrlo.

Y yo no siempre pensé en ser ingeniera, lo que tenía realmente claro es que quería estudiar una carrera STEM, siempre me ha gustado más todo lo relacionado con la ciencia que con las letras.