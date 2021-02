Cabezas, PSOE,  espera que el alcalde  rectifique y abra los parques infantiles antes del viernes o lo denunciará.

Comparte en redes sociales













El portavoz socialista pide sensatez al alcalde, que deje de lado esta medida arbitraria y que suspenda su cierre. Por segunda vez en cuatro meses los socialistas denuncian que no se está trabajando en la obra de la piscina de la margen derecha y piden explicaciones al tripartito.

EL ORGULLO DEL ALCALDE LE IMPIDE ABRIR LOS PARQUES INFANTILES. El portavoz socialista ha recordado que la apertura de los juegos infantiles es un derecho de los niños y que su cierre no está basado en nada. Por eso pide al alcalde que antes del próximo viernes deben estar abiertos. Si no lo están, ese mismo día presentará un recurso en los juzgados contra el decreto del alcalde para que se elimine esa restricción y se supenda cautelarmente esta medida.

Cabezas asegura que con los conocimientos actuales sobre la pandemia, los expertos señalan desde hace meses que la probabilidad de transmisión en exteriores es muy baja. Que pasear o jugar en un parque es muy seguro si se atienden las recomendaciones de los expertos. Dice que “se sabe ahora que los niños de corta edad no son super contagiadores como se pensaba inicialmente, por lo que los expertos consideran un error el cierre de estos espacios públicos y recomiendan más ciencia a la hora de tomar decisiones. Los expertos coinciden en que el cierre de los parques infantiles responde a criterios falseados que nada tienen que ver con la salud pública”.

En el PSOE aseveran que hay una explicación, pero no para cerrarlos, sino para animar a la gente a ir a ellos. De hecho, la evidencia actual advierte de todo lo contrario: las tasas de transmisión en menores de nueve años son muy bajas. Y que tampoco es frecuente la transmisión a través de superficies inanimadas.

Ricardo Cabezas no entiende a qué espera el alcalde con cero contagios ayer en la ciudad. Para el socialista el regidor se ha obstinado en su orgullo, no le gusta que le digan lo que tiene que hacer y no quiere dar su brazo a torcer ante familias de la ciudad que reclaman su apertura y el propio PSOE que lo vienen pidiendo desde enero. El portavoz socialista le pide que habilite la cuadrilla de trabajadores para desinfectar estos parques y que prometió hace diez meses.

PISCINA DE LA MARGEN DERECHA, DE NUEVO, PARADA. Ricardo Cabezas recordó que el pasado 4 de noviembre denunció que la obra de la piscina de la margen derecha acumulaba 50 días parada y que ahora lo vuelve a poner de manifiesto por segunda vez en cuatro meses. Ha informado que, desde la pasada semana, no hay trabajadores en la obra, tan solo un vigilante. Y que debiera ser el tripartio el que informara y no el portavoz socialista, lo que evidencia que en el PSOE están vigilantes y que lo demuestran. Para Cabezas, si no hay trabajadores, la obra no avanza, y esa evidencia no se puede negar. “Me preocupa el reiterado parón. Dos veces en cuatro meses y ahora mismo no sé cuándo se retomará. Pido explicaciones. Estoy en mi derecho de pedir explicaciones”, resalta el portavoz socialista. Para su grupo municipal es obvio que ya no abrirá la piscina este verano pero Cabezas quiere garantías para saber si los vecinos de la margen derecha y de toda la ciudad se podrán bañar en 2022. “¿Me garantizan que el 1 de junio de 2022 la piscina de la margen derecha estará en funcionamiento?”, pregunta al tripartito. Y si no es así espera dimisiones por responsabilidad ante los vecinos de Badajoz que están demostrando una “infinita paciencia”.

Cabezas ha recordado que el 21 de enero pasado el PSOE pidió la convocatoria de una Comisión Extraordinaria de Economía Hacienda y Patrimonio para tratar el tema de la piscina, tras boicotear el tripartito el último pleno extraordinario en este sentido, comisión que por fin se celebrará el próximo viernes 26 a las doce del mediodía. “A estas alturas espero que nadie dude que algo pasa en la obra de la piscina de la margen derecha y queremos saberlo. Por nosotros y por toda la ciudad”, manifiesta el líder socialista.

RICARDO CABEZAS PIDE RESPONSABILIDAD Y PRUDENCIA ANTE EL COVID, TAMBIÉN CON CERO CONTAGIOS. Ricardo Cabezas ha querido finalmente mandar un mensaje a toda la ciudadanía pacense reclamando la máxima responsabilidad y prudencia pues haber logrado ayer “cero” contagios no da carta blanca para tirarse al monte: “El virus sigue ahí, no nos llamemos a engaño. Y cuando uno se relaja empieza el peligro. Estamos pagando un precio muy alto en vidas humanas como para tirarlo todo de nuevo por la borda. Una cuarta ola sería letal para nuestro propio estado de ánimo y el de quienes nos rodean y sería muy dañina para el tejido productivo, para los negocios, para los servicios que ofrece nuestra ciudad”.