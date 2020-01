El portavoz socialista manifiesta que ya propuso en noviembre inversiones fundamentales para la ciudad y ahora recuerda al PP sus propias promesas que no quiere que caigan en el olvido.

Los socialistas advierten que el PSOE fue el partido más votado y que nadie entendería que fuera vetado en las negociaciones pues “estamos obligados a acordar inversiones y no a negarlas”.

El 12 de noviembre Ricardo Cabezas presentó un anexo de inversiones alternativo para el presupuesto plurianual 2020 y 2021. Además, a ese anexo le dieron forma de moción para ser discutido y analizado en sesión plenaria con el intento de ayudar al tripartito en la selección de las inversiones reales, pero el alcalde no lo incluyó en el orden del día. Cabezas dice que “hemos llegado a este 7 de enero de 2020 sin presupuesto de 2020. Hemos llegado con el presupuesto de 2018 prorrogado, salpicado con modificaciones presupuestarias. Ahora bien, la singularidad radica en que ahora nos gobierna un tripartito y bajo este paraguas a los catorce que lo integran no les ha dado la gana presentar en seis meses un programa de gobierno, algo que sin duda es una falta de respeto a la ciudad. Esta es la clave para entender la interinidad del tripartito. No hay programa de gobierno porque no quieren obligarse a nada”.

Cabezas recuerda que “este portavoz presentó el anexo de inversiones con tiempo más que prudencial para incluirlo en la redacción del presupuesto por el equipo de gobierno, ahora les puedo avanzar como noticia que los técnicos municipales terminaron a primeros de diciembre de cerrar y definir la partida de ingresos de ese presupuesto para 2020 que debe cumplimentarse con la de gastos. Es decir, que si ahora mismo no tenemos presupuesto municipal es porque los concejales del tripartito no han hecho su parte, no han hecho las tareas. Lo que en otras administraciones es posible haciendo el presupuesto en tiempo y forma, aquí parece que es imposible”.

Para Ricardo Cabezas el tripartito no debe tener muy claras las inversiones o no se ponen de acuerdo entre ellos. Cabezas advierte que “Ignacio Gragera rechazó las cuentas de Diputación de Badajoz porque no le llamaron para hacer propuestas, pues espero que sea coherente y que el tripartito me llame para hacer aportaciones, más allá de las registradas por escrito, algo que él no hizo. La diferencia para motivar el peso de contactar es importante: Gragera es uno en Diputación, y el PSOE en el ayuntamiento somos 12. Con más motivo”. Y recuerda que también rechazó las cuentas de Diputación de Badajoz razonando que las magnitudes de los ingresos del Estado eran muy optimistas, y Cabezas espera que Gragera no rechace el presupuesto municipal aunque sean esas mismas las magnitudes que rechazó en Diputación.

Cabezas sostiene que “el EDUSI ha sido el presupuesto alternativo al verdadero. Ya dije que el EDUSI era una enmienda a la totalidad a la gestión que ha venido realizando el PP de los fondos municipales y que con el EDUSI ajusta cuentas consigo mismo. El presupuesto que hace el tripartito es del EDUSI y cuando se acuerdan vuelven al anexo de inversiones general que debiera ser una referencia y que el día a día convierte en residual por la lentitud en la gestión”.

“Pasarles más aportaciones me lo debieran agradecer, sobre todo porque no tienen programa de gobierno, porque lo único que les unió fue primero que yo no fuera alcalde y después los sueldos para todos con los que pasaron a mejor vida. El programa conjunto sigue siendo prescindible para esta gente.

Cabezas incluyó en su anexo de inversiones del pasado noviembre y son: Piscina en Gévora (que va en el programa de PP y PSOE); Centro Cívico del Casco Antiguo, situado en El Campillo; Conexión de plataforma única desde El Campillo hasta el Guadiana; Centro Cívico La Paz- Valdepasillas; Polideportivo en Valldepasillas; Asfaltado y bacheo, 900.000 euros (y no los 80.000 euros del pasado plan de impulso); Aseos en los parques del río; y 750.000 para mejorar la red de saneamiento.

Por todo esto el portavoz socialista “le pide al tripartito que se deje de tonterías, que despierte, que gobierne de una vez y no con la venta de humo. Y segundo, que llevo seis meses ofreciéndome para ayudar en todo lo que sea hacer ciudad, en los temas más importantes, y solo he recibido indiferencia. Yo no pierdo de vista que el tripartito gobierna, aunque se note poco; ellos no debieran olvidar que soy el portavoz del partido más votado y que por eso el consenso es muy importante, vital a nivel municipal, y más en los tiempos que vivimos donde no sería justo que el partido más VOTADO fuera VETADO. Estamos obligados a acordar inversiones y no a negarlas”, ha concluido.