Cáceres recibirá una donación de 150.000 mascarillas

El gobierno local de Lishui (China) y el ayuntamiento de Lumbini (Nepal) son quienes enviarán este donativo a la ciudad

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha informado en la rueda de prensa de este martes que la ciudad recibirá 150.000 mascarillas. El donativo se debe gracias a la colaboración del gobierno local de Lishui (ciudad de China) que envía 100 mil, y del Ayuntamiento de Lumbini (pueblo de Nepal) que cede el resto, en cooperación con la Fundación Lumbini Garden.

Por otra parte, Salaya ha anunciado que “hasta que lleguen seguimos necesitando mascarillas para la Policía Local, por lo que hago un llamamiento a quienes las tengan para que nos las hagan llegar”.

Estas mascarillas, “se quedarán en nuestra área de salud ya que es donde más falta hacen. Si hicieran falta en otro lugar de la región, se harían llegar. Les queremos agradecer este detalle y el haber pensado en nosotros en estos momentos tan complicados en todo el mundo”, asegura el alcalde.

En cuanto al tema de las denuncias interpuestas este lunes, ha informado que se han tramitado 15 por desobediencia a la autoridad y por desplazarse en vehículos sin justificación, y 1 por beber alcohol en la calle. El alcalde ha recordado que es obligatorio llevar el DNI en la calle “no sólo ahora sino en cualquier circunstancia es obligatorio y no se va a librar nadie de una multa. Si ahora no se lleva la policía tendrá que llevar a la persona a comisaria a identificarla, y les pondrá la multa que tiene que poner y además ponerle una por no llevar el DNI”.

Respecto a la reclamación de las pruebas al cuerpo de la Policía Local, se han hecho 6 nuevos tests “y estamos esperando los resultados”, ha explicado, “estamos trabajando para conseguir mascarillas ya que se están acabando las reservas, y por ello estamos contactando con colegios profesionales para contar con más, y hacemos un llamamiento a empresas y particulares a que se pongan en contacto con nosotros, porque no serían de gran utilidad”.



El alcalde también ha mencionado y agradecido las campañas que está llevando a cabo la Red de Voluntarios RedCor, “que en la actualidad cuenta con 420 voluntarios y voluntarias, aunque la inmensa mayoría no salen a la calle sino únicamente cuando es necesario para el servicio que van a prestar. Para estos voluntarios el Ayuntamiento ha contratado un seguro”.

Hay distintas tareas que llevan a cabo estos voluntarios: una de acompañamiento por carta, una de acompañamiento con compras “para ir a hacer la compra a mayores”, acompañamiento con comida “que se va a activar próximamente y se sustituye la labor de personas del Banco de Alimentos”, acompañamiento cosiendo “de personas que hacen mascarillas”, acompañamiento de mascotas “para quienes tienen que estar muchas horas trabajando como el personal sanitario y no pueden sacarlas a pasear” y acompañamiento en salud “con atención psicológica sobre todo para personas que están solas en casa”.

Respecto a las llamadas al IMAS, ayer lunes se recibieron 81 “de las cuales 50 fueron sobre ayudas principalmente de alimentos y alquiler que ya se están tramitando, y el resto consultas sobre otros asuntos”. El teléfono de atención a los mayores está recibiendo llamadas constantemente por distintas cuestiones “y 10 se han derivado a RedCor”.

Durante estos días, se han otorgado 76 ayudas por valor de más de 44.000 euros “dentro de las ayudas de que dispone el IMAS y que se están otorgando más rápido y en más cantidad que habitualmente”. También está en marcha el nuevo modelo de reparto de alimentos, “que es mucho más ágil y sin burocracia para llegar lo más rápido posible, y está funcionando bien”.

Por otro lado, el albergue del Edificio Valhondo ya ha recibido a varias personas. En la noche del martes durmieron 18 personas, 14 hombres y 4 mujeres “y ayer pasó por el dispositivo un equipo del Centro de Salud de Plaza de Argel y uno del Cedex. La gestión la está llevando Cáritas, paga la Junta de Extremadura, Cruz Roja aporta el material de cama y el Ayuntamiento aporta el espacio y los suministros”.

Algunas entidades bancarias, según ha detallado el alcalde, han adelantado el pago de las pensiones para evitar colapsos en las oficinas “y pedimos a los mayores que antes de ir se aseguren de que su entidad lo está haciendo, y que si lo hacen guarden todas las medidas de seguridad”.

Por último, Salaya agradece a la Diputación Provincial la colaboración a través de los bomberos “que van a desinfectar residencias y entornos de centros de salud” y de la Brigada Extremadura XI “que va a ayudarnos a desinfectar la jefatura de la Policía Local”.