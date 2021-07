Carlos Latre protagoniza el musical ‘Golfus de Roma’ en el Festival de Mérida 

Comparte en redes sociales













Dirigido por Daniel Anglès y protagonizado por 22 artistas, este espectáculo producido por El Festival de Mérida y Focus se representará del 29 de julio al 1 de agosto y del 3 al 8 de agosto

Carlos Latre protagoniza el musical Golfus de Roma en el Teatro Romano de Mérida, bajo la dirección de Daniel Anglès y producido por el Festival y Focus. Golfus de Roma, escrita por Burt Shevelove y Larry Gelbart, está basada muy libremente en las comedias de Plauto. Los autores utilizan las historias del autor latino y, a partir de ellas crean el vehículo perfecto para que las escenas más locas y las situaciones más disparatadas se mezclen con grandes canciones y números musicales.

Galardonado con 6 Premios Tony, incluido el de Mejor Musical, esta comedia de enredos es uno de los grandes títulos del género. El aclamado compositor Stephen Sondheim es el autor de la música de esta alocada farsa.

Esta nueva puesta en escena, con una estética decididamente circense, protagonizada por Carlos Latre y producida por el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida se estrena este jueves 29 de julio y se representará hasta el 1 de agosto y la próxima semana, del 3 al 8 de agosto (de martes a domingo).

Jesús Cimarro, director del Festival, ha estado acompañado esta mañana en la presentación por la directora general de Cultura, Miriam García Cabezas; la concejala de Cultura, Silvia Fernández; el director general de Arte y Contenidos del Grupo Focus, César Martínez De Obregón; Daniel Anglès, director del espectáculo y Carlos Latre, además de varios actores de la compañía.

El director del Festival ha destacado “la labor de coproducción del Festival, gracias a la cual se pueden poner en pie espectáculos de la factura y espectacularidad de Golfus de Roma. Formar compañías de más de 20 artistas y crear un despliegue de producción como la que vamos a ver estas dos semanas en el Teatro Romano de Mérida no es sencillo en estos tiempos”. Además, ha hecho hincapié en la importancia que producciones como ésta tienen para la vida económica de la ciudad, “ya que ponen el foco de atención cultural del verano en la capital extremeña y atraen a visitantes de todas partes de España”.

Por su parte, la directora general de Cultura ha explicado que “necesitamos reírnos de nosotros mismos y vivir las vidas de otros y que por eso la cultura es segura y necesaria”. También ha asegurado a los actores que “la magia de este teatro no se vive en ningún otro espacio”, ya que todos ellos vienen por primera vez al Festival de Teatro Clásico de Mérida y muchos de ellos es la primera vez que pisan la capital extremeña.

La concejala de cultura, Silvia Fernández ha dado la bienvenida a la ciudad a toda la compañía y ha insistido en recordar que Mérida es un “referente de la cultura segura” y un destino ideal para el turismo.

El director general de Arte y Contenidos del Grupo Focus, César Martínez De Obregón, ha comentado que, en la compañía “estamos ilusionadísimos de estar aquí y esperamos que no sea la última vez”, y ha destacado “el esfuerzo, la ilusión y las ganas” que todo el elenco y cuerpo técnico ha puesto en este montaje.

Daniel Anglès, director del espectáculo ha explicado que este Golfus de Roma es “un homenaje al mundo del circo, del clown, del payaso” y que la música de Stephen Sondheim se arreglado para que tenga una “personalidad específica más de comedia y de circo” y que, en escena, “se rompe la barrera entre el reparto y la orquesta” porque todos hacen de todo. “El talento se escapa por todos lados”.

El actor Carlos Latre, por último, se ha mostrado “emocionado, encantado, ilusionado, aterrado y agradecido” de estar en Mérida. Sobre su personaje, Pseudolus, ha asegurado que le ha enamorado por ese “punto canalla y de cara dura” que está en la piscaresca española y, para terminar, ha recordado las palabras de Chaplin: “Un día sin reír, es un día perdido”, por lo que ha invitado a los espectadores a reír con este Golfus de Roma.

Sinopsis

Pseudolus, un esclavo irreverente, intenta conseguir la libertad ayudando a Eros, el hijo de su amo, a ganarse el amor de Philia. Pero hay un problema… o dos: Philia pertenece a M. Lycus quien, a su vez, la ha vendido al general Miles Gloriosus. Y ninguno está dispuesto a renunciar a ella.

Historia del montaje

Basado en las obras de Plauto (especialmente en el Pseudolus), la comedia original del gran maestro de los musicales Stephen Sodenheim, con texto de Burt Shevelove y Larry Gelbart, se estrenó en el Alvin Theatre de Broadway (actual Neil Simon Theatre), en 1962 y contó con un reparto encabezado por Zero Mostel como Pseudolus, David Burns como Senex, John Carradine como Marcus Lycus, Brian Davies como Hero y Jack Gilford como Hysterium entre otros. Fue nominada a 8 categorías de los premios Tony en 1963, alzándose con 6 de ellos, incluido el de mejor musical.

En 1966 se estrenó la versión cinematográfica, A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, dirigida por Richard Lester, con Zero Mostel como actor principal. Ganadora de un Oscar a mejor música adaptada en 1966 y nominada a mejor película comedia musical en los Globos de Oro del mismo año.

La nueva producción de Focus, adaptada por Daniel Anglés y Marc Gómez, dirigida por el propio Daniel Anglés y protagonizada por Carlos Latre –“el hombre de las mil caras” popular por sus imitaciones entre otros en el programa de televisión Tu cara me suena y que se descubre aquí por primera vez como gran intérprete de comedia musical- presenta una compañía de circo dispuesta a todo para hacer reír y sorprenden al público representado Golfus de Roma.